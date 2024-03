Pühadelauale võiks valmistada kõhtu säästvat kuku sabzi't ja ricotta-kooki

Kohupiim on hapukama maitsega ja ricotta üsna mage, kui seda mitte millegagi ei maitsesta. "Mina olen viimasel ajal läinud ricotta-usku, millest saab teha nii soolaseid kui magusaid toite," ütles toidukoolitaja Liina Karron.

Karroni sõnul võiks pühadelauale valmistada kuku sabzi't ja ricotta-kooki. "Kuku sabzi on pärsiapärane retsept, mis on soolane, aga õige natuke ka magus, täiesti jahuvaba ning näeb nii kollane ja roheline välja nagu pühadekoogikene."

Kuku sabzi sisse võib panna igasuguseid kevadisi ürte, nagu spinat, petersell, till ja kurkum. "Veel käib küpsetise sisse ricotta, muna, juust, rosinad ja piiniapähklid," loetles Karron. "Aiast päikeselisema koha pealt võib juba ka nõgest või naati võtta ja sinna sisse panna."

Karroni sõnul on eesti rahva lemmikmaitseained till ja petersell. "Siis tuleb roheline sibul ja pikka maad tagapool koriander ja münt."

Mõlemad koogid on kõhtu säästvad ning gluteenivabad, mida võib süüa rohkem ja ikka rõõmsalt kevadele vastu minna.

Magusas ricotta koogis on ricotta, muna, sidrunikoor, mooniseemned, natuke suhkrut ning peale võib lisada mandlilaaste, rabarberikompotti, lemmikmoosi või marju.

Koogid on ahjus pool tunnikest.

"Ricotta on nii naturaalne nagu lõuend sinu maitsetele, mida sa hakkad sellele juurde lisama," ütles Karron.

Ricotta ja kohupiima valmistamise tehnoloogia on Karroni sõnul üsna sarnane. "Mõlemad kalgenduvad ja on piimatooted, aga ricotta't ei nimetata kohupiimaks, vaid tehnoloogiliselt võttes on see toorjuust. Selleks, et toorjuustu saada, on seda kalgendatud juustuvadakust."