Selgusid Eurovisiooni poolfinaalide esinemisjärjekorrad

Hiljutiste uuenduste järel astuvad seekord poolfinaalides laval ka nn suur viisik (Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriik) ning korraldajamaa Rootsi, olgugi et koht finaalis on riikidele juba tagatud.

Esimese poolfinaali esinemisjärjekord

1. Küpros, Silia Kapsis – "Liar"

2. Serbia, Teya Dora – "Ramonda"

3. Leedu, Silvester Belt – "Luktelk"

4. Iirimiaa, Bambie Thug – "Doomsday Blue"

Ühendkuningriik, Olly Alexander – "Dizzy"

5. Ukraina, Alyona alyona ja Jerry Heil – "Teresa & Maria"

6. Poola, Luna – "The Tower"

7. Horvaatia, Baby Lasagna – "Rim Tim Tagi Dim"

8. Island, Hera Björk – "Scared of Heights"

Saksamaa, Isaak – "Always On The Run"

9. Sloveenia, Raiven – "Veronika"

10. Soome, Windows95man – "No Rules!"

11. Moldova, Natalia Barbu – "In The Middle"

Rootsi, Marcus & Martinus – "Unforgettable"

12. Azerbaidžaan, Fahree (feat. Ilkin Dovlatov) – "Özünlə Apar"

13. Austraalia, Electric Fields – "One Milkali (One Blood)"

14. Portugal, Iolanda – "Grito"

15. Luksemburg, Tali – "Fighter"

Teise poolfinaali esinemisjärjekord

1. Malta, Sarah Bonnici – "Loop"

2. Albaania, Besa – "Titan"

3. Kreeka, Marina Satti – "Zari"

4. Šveits, Nemo – "The Code"

5. Tšehhi, Aiko – "Pedestal"

Prantsusmaa, Slimane – "Mon amour"

6. Austria, Kaleen – "We Will Rave"

7. Taani, Saba – "Sand"

8. Armeenia, Ladaniva – "Jako"

9. Läti, Dons – "Hollow"

Hispaania, Nebulossa – "Zorra"

10. San Marino, Megara – "11:11"

11. Georgia, Nutsa Buzaladze – "Firefighter"

12. Belgia, Mustii – "Before The Party's Over"

13. Eesti, 5miinust x Puuluup – "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Itaalia, Angelina Mango – "La Noia"

14. Iisrael, Eden Golan – "Hurricane"

15. Norra, Gåte – "Ulveham"

16. Holland, Joost Klein – "Europapa"