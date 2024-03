Ivask: ajakirjanik teenib ühiskonna, suunamudija kliendi ja iseenda huve

Tartu ülikooli ajakirjandussotsioloogia teadur Signe Ivask rääkis saates "Uudis+", et kui ajakirjanik teenib ühiskonna huve, siis suunamudija kliendi ning iseenda huve. Ivaski sõnul võiks iga meediatarbija esimene küsimus olla, kus see inimene töötab, kes mulle infot jagab, kas ajakirjanduse kui institutsiooni või kellegi teise heaks.

"Oluline on aru saada, mis on inimese motivatsioon. Suunamudija motivatsioon lähtub temast enesest ehk ta teenib endale tulu, ajakirjanik teenib ühiskonna huve. Minu jaoks jooksebki siit kõige esimene erisus nende kahe ameti vahel," selgitas Tartu ülikooli ajakirjandussotsioloogia teadur Signe Ivask.

Ivaski sõnul on ajakirjaniku motivatsioon uudist luues anda ühiskonnale võimalikult selget ja terviklikku informatsiooni. "Suunamudija eesmärk on mõjutada inimest suunas, et ta ise saaks sellest kasu. Loomulikult on ka selliseid suunamudijaid, kellel on suuremad eesmärgid ja kes tahavad abistada inimesi millestki aru saama. Näiteks valimiste ajal selgitasid mõned suunamudijad, miks tuleks hääletamas käia," lisas Ivask.

Täielikult objektiivset ajakirjanikku Ivaski sõnul ei eksisteeri, sest meil kõigil on omad kogemused, arvamused, tunnetus maailmast, aga ajakirjanduses kehtib printsiip, et ajakirjanik võtab kõikidelt osapooltelt kommentaari, kui midagi on juhtunud. "Ajakirjanik küsib küsimusi kõigilt, mitte ainult neilt, kes talle rohkem sümpatiseerivad."

"Kui suunamudija palgatakse eesmärgiga tutvustada kellegi tööd, siis minul endise ajakirjanikuna tekib alati kriitiline küsimus, kes otsustab, missugune informatsioon selle inimese tööst läheb avalikkuse ette ja mis kujul," ütles Ivask. "Ajakirjanduses otsustab ikkagi ajakirjanik ise. Ajakirjandus teenib avalikkuse huve ja suunamudijad teenivad kliendi ja ka iseenda huve."

Välismaiste näidete põhjal teab Ivask, et suunamudijad peavad tellijale sageli klipid ette näitama ja ära ootama, kas tellijale see klipp sobib.

Ivaski sõnul võiks iga meediatarbija esimene küsimus olla, kus see inimene töötab, kes mulle infot jagab, kas ta töötab ajakirjanduse kui institutsiooni või kellegi teise heaks.