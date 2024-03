Egon Nuter: ma õudselt pabistasin, kas saan nende korüfeede keskel hakkama

"Lõpetasin Pedagoogilise Instituudi ja olin Vanalinnastuudio asutajate pundis, kus oli üheksa näitlejat, kes teatrisse tööle tulid. Ma õudselt pabistasin, sest ma ei tulnud ju konsist (Tallinna Konservatooriumi Riiklik Lavakunstikool-toim.), et kuidas ma oma Peda haridusega siin üldse hakkama saan, aga varsti selgus, et me oleme ühesugused targad kõik," meenutas näitleja Egon Nuter. "Ines Aru oli meie kõige ägedam naisnäitleja ja Eino Baskin muidugi kõige ägedam meesnäitleja."

Esimese hooaja lõpus oli lavastus "Kes aevastas", kus Nuter mängis matusekontori töötajat. "Peeter Volkonskiga me seda rolli dubleerisime ja mul oli au seda rolli mängida esietendusel. See tundus justkui nii, et ah, nüüd ma tegin Volgile ära, aga tegelikult muidugi ei teinud," muheles Nuter. "Olev Eskola mängis ka selles lavastuses, pärast etendust oli pidu ja Eskola ütles mulle, et noormees, täna ma tahaksin olla teie asemel."

Nuter tahtis Tartu Ülikooli geograafiat õppima minna, aga ei saanud sisse. "Siis kuulsin, et kuskil on selline superkool, kus õpetatakse pilli, tantsu ja näitemängu ning kui ma olümpia-aastal Pedagoogilise Instituudi lõpetasin, siis Ines Aru oli koolis meie lavakõneõppejõud ja tema mind siis sinna teatrisse vedas. Peda diplomil oli kirjas, et ma olen isetegevusteatri režissöör."

Nuteri isa pages Rootsi ning ta ei näinud 16 aastat oma isa. "Tänu teatri direktorile Jüri Karindile pandi mind rahvasaadikuks ning siis nägin lõpuks oma isa," oli Nuter teatrile ja tollasele teatrijuhile väga tänulik.

"Nüüd on ring täis saanud ja mina olen Tallinna Linnateatri kõige vanem näitleja," lisas ta.

Nuter meenutas Gorbatšovi aegset alkoholikeeldu, mil teatris käidi esietenduse järgsetel pidudel tualetis viina joomas. "Istusime Arne Ükskülaga, üks ühel ja teine teisel pool pissuaari ja lonksasime viina morsiga," muheles Nuter.