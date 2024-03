Tallermaa: ristsõnade lahendamine ajule uut koormust ei anna

"Ristsõnade lahendamisel võtad sa mälust ju juba tuttavaid vastuseid ja ei pea enam pingutama ehk et see ei anna ajule enam uut koormust, uut pingutust ja seepärast ei parenda ka midagi, küll aga hoiab sind vormis," selgitas mälutreener Tauri Tallermaa.

See on sama nagu teeksid iga päev 20 kätekõverdust ja ei saagi aru, et oled midagi teinud, sest su keha on selle koormusega juba nii harjunud. "Et sa areneksid, peaksid tegema 21 kätekõverdust. Sa pead kogu aeg juurde andma," lisas ta.

Tallermaa sõnul vastas mäluteaduse korüfee Endel Tulving kunagi küsimusele, kas ristsõnade lahendamine vanemas eas aitab, nii: "Aitab....ristsõnu lahendada. Seda ta aitabki." "Aga poenimekiri ja uudised ilmselt meeles ei ole. Selleks aga pead sa oma mõtlemist hästi palju mitmekesistama, ristsõnade lahendamisest üksi on vähe, sest see muutub rutiiniks."

Tallermaa meenutas, et ühel konverentsil esinedes nägi ta juba kaugelt, et saalis kaks prouat koovad. "Algul nad peitsid oma töö ära, aga siis ma alati toon selle näite, et nad on ainukesed, kes täie tähelepanuga kuulavad, sest nendel ei ole häirivaid ja segavaid muid mõtteid," kommenteeris Tallermaa. "Motoorika hoiab sind selle tegevuse juures ja kuna see on sulle juba nii tuttav tegevus, siis sa saad samal ajal ka kuulata, aga sa ei hakka mõtlema sellele, mida poest on vaja osta või et nädalavahetusel peab sünnipäevale minema."