Uue muusika reede: Beyoncé, Cool D, Camila Cabello, Säm

Calypso Deep – "Heavenly Side"

Calypso Deep nime alt avaldas uut muusikat Kaido Kirikmäe, kellel oli keeruline erinevat muusikat ühe ja sama nime alla mahutada. "Lisaks tundsin, et kohalikul tasandil on sellise eepilisema ja tantsulisema elektroonika teemas igavene ikaldus ning enese isu selle järgi suur," selgitas Kirikmäe.

Margiiela – "PRADA MINK"

Räppar Margiiela jätkab salvest singlite välja kõmmutamist. Uus vaevu poolteist minutit vältav singel on sel aastal jubal neljas. Loo alguses kuuleb viidet ka Vikerraadio poliitikasaatele "Rahva teenrid".

Rainer Ild – "Honky"

Rainer Ildi uus singel kutsub artisti sõnul kuulajaid võrgutavate meloodiate ja sügava lüürika kaudu enesemõtestamise ja -teadvustamise teekonnale. Looga kaasa tulnud muusikavideo lavastasid Roland Abel ja Raoul Kirsima. "Mõned võivad arvata, et oleme Honky videoga ületanud igasuguse viisakuse piiri – täiesti võimalik," sõnas Abel.

Marmormaze – "UNDERDOG"

(T)räppar Marmormaze võtab hoogu uue albumi "Thank You For Coming" avaldamiseks. Teisel singlil on kaasas Eestist pärit Londonis tegutsev artist Rara Blue (ehk Kenzie Kornav), kellega tutvuti EHHF-i lava taga. "Laul ja singli kaanepilt tähendavad minu jaoks rahulikult oma asja tegemist keset põrgut," selgitas Marmormaze.

Cool D – "Playlist"

Teisipäeval jõudis kuulajateni ka Eesti esimese räppari uus lugu "Playlist". Singli järel on peagi oodata ka uut albumit, millel nimeks "Mõnuaine".

Manna – "Mosaic"

Neljapäeval avaldas laulja ja laulukirjutaja Manna oma kolmanda albumi "76tape". Üks albumi singleid "Mosaic" räägib artisti sõnul uute asjade avastamisest ja sellest, kuidas hirmutav idee võib lõpuks tunduda hea ja õige.

Florian Wahl – "Jõusaal"

Florian Wahli viimasest singlist oli möödas vaevu üle nädala, kui juba tuli "Sushibaby" järel välja ka kehakultuurile pühendatud "Jõusaal".

Säm – "kõik mu süü"

Eesti pooleldi räppar, pooleldi laulja Säm avaldas oma uue sünge ja tumeda olemisega singli "kõik mu süü".

Camila Cabello ja Playboi Carti – "I LUV IT"

Kuubal sündinud lauljatari Camila Cabello läbimurde singel "Havana" sündis ladinarütmidest koos uue põlvkonna hiphop artisti Young Thugiga. Nüüd, seitse aastat hiljem üritab Cabello ennast samuti koos ühe hetke kõige populaarsema räppariga 2024. aasta elektroonilise tantsumuusika ja popi kokku segamise lainele sättida.

Beyoncé – "AMERIICAN REQUIEM"

Reedel ilmus Beyoncé kaheksas stuudioalbum, kus megastaar paneb päheb kauboikaabu ja istub sünteetilise disko-hobuse asemel päris hobuse selga. Uuelt albumilt leiab 27 lugu, mis kestavad kokku 78 minutit.

Mgk ja Trippie Redd – "summers gone"

Mgk ehk Machine Gun Kelly võttis kampa teise emoräppari Trippie Reddi ja koos said mehed valmis kümneloolise EP nimega "genre: sadboy".

Twenty One Pilots – "Next Semester"

Ohiost pärit rokiduo teine singel sel kevadel, 17. mail ilmuvalt albumilt "Clancy".