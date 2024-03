Hollandis saab taas näha tulbiõite ilu

Agnes Kuusik-Dijkstra rääkis "Terevisioonis", et Hollandis on suured tulbipõllud kohe õitsema hakkamas ning tuhanded turistid taas lilleõiteilu uudistama tulemas. Tema sõnul on osad talunikud väga kurjad, sest turistid sõtkuvad põllul lilled maha, aga osad talunikud jätavad põlluotsad lahti, et inimesed saaksid lilledest pilte teha.

"Hollandis on väga liivane ning tulpe kasvatatakse seal ainult seetõttu, et liivasel pinnasel lihtsalt midagi muud hästi ei kasva," ütles Agnes Kuusik-Dijkstra, kes on Hollandis elanud juba 24 aastat. "Igale tulbipõllule turistid ligi ei saa ja talunikud on vahel väga kurjad, sest turistid sõtkuvad väga palju lilli maha. Osad talunikud aga saavad sellest lillearmastusest aru ja jätavad põlluotsad lahti, et inimesed saaksid minna ja lillede vahel pilte teha."

Kuusik-Dijkstra sõnul käib tema juba 24 aastat igal kevadel tulbipõldude juures ning sellest on saanud juba omalaadne traditsioon.

Hollandi üheks suureks vaatamisväärsuseks on ka Keukenhofi lilleaed, mis sel aastal tähistab 75. sünnipäeva.

"See on fantastiline lilleaed," ütles Kuusik-Dijkstra. "Aias on 32 hektarit, 800 erinevat tulbisorti ja kokku üle seitsme miljoni lillesibula on sinna istutatud. Kuninglik pere on ka läbi aegade sellesse kaasatud ja igaks kuningliku pere tähtpäevaks on mõni lillesort aretatud."