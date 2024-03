Jaak Kilmi maailma pikima suusamaratoni läbimisest: see oli väga hariv

Kilmi jaoks oli tegu juba viienda läbimisega. "Oli raskem, oli vaevalisem, oli aeglasem. Eks ma sellepärast sinna läksin, et ta ei oleks samasugune nagu eelmised. Kõik need viis korda on olnud erinevad," sõnas Kilmi, kes tegi enda sõnul seekord võimsa antirekordi, läbides raja 19 tunni ja 40 minutiga.

Hermaküla jõudis finišisse neli minutit varem. Katsumus tegi kehaga oma töö. "Keha aeg-ajalt saadab sõnumeid, küll hakkas küünarnukk valutama, siis tuli vill kätte, vaatasin kas selg peab vastu. Kui 90 kilomeetrit oli lõpuni, siis mu keha lõi käega ja ei hakanud mulle enam sõnumeid saatma, läks automaatrežiimi ja aina väntas," sõnas Hermaküla, kes pidi pärast lennukitrepist aga tagurpidi alla tulema. Kilmi sõnul tabavad teda aga hetkel aeg-ajalt näljasööstud. "Keha on vist natuke šokis, ta tahaks saada energiat peale."

"Mul oli üllatavalt hea sõita, kogu aeg nüsisin end edasi. Ainuke probleem oli see, et ma ei saanud oma keppidega tõugata aeg-ajalt, sest kepid kadusid lume sisse ära, nii pehme rada oli," sõnas Hermaküla, kes läbis kogu maratoni üksnes paaristõugetega.

Finišisse jõudis 393 maratoonarit, katkestas üle 100 inimese. Eestlasi oli stardis 31, viimane neist sõitis ligi 30 tundi, katkestas vaid paar tükki. Kilmi ja Hermaküla sõnul tunneb ära, mil edasi enam ei saa. "Üks asi on mingi terviserike, seda sa tunned, kui asjad ei ole hästi enam. Aga kui sa lihtsalt arvad, et rada on pehme ja võiks olla natuke libedam suusajälg, suusk paremini määritud, siis see ei ole põhjus katkestamiseks. See, et on raske, pole põhjus katkestamiseks, sa pead sellega toime tulema," sõnas Kilmi.

"See on väga huvitav, nii jooksumaraton kui ka see pikk suusamaraton on väga harivad. Sa mängid mingisugused olukorrad läbi, pead hakkama saama, välja mõtlema, kuidas edasi," ütles Kilmi.