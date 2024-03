"Eesti mäng" ootab salvestustele publikut

Telemaja stuudios toimuvatele salvestustele on kaasa elama oodatud publik alates 10. eluaastast.

Salvestuspäev on jagatud mitmeks osaks, seega tuleb teada anda, kas salvestusel soovitakse osaleda hommikul, päeval, õhtul või kogu salvestuspäeva jooksul. Salvestus on publikule tasuta.



1. Hommikune salvestus on kohalolekuga kella 10.45-14.15, salvestatakse kaks saadet.

2. Päevane salvestus on kohalolekuga kella 14.15-17.30 ja salvestatakse samuti kaks saadet.

3. Õhtune salvestus on kohalolekuga kella 17.30-19.15

Publikuks registreerumiseks tuleb täita vorm SIIN või saata e-kiri publikukorraldaja aadressile [email protected]



Registreerunutele saadetakse kinnitus meilile.