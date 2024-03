Filharmoonia Kammerkoor andis paari kuuga üheksas riigis 24 edukat kontsert

Eesti Filharmoonia Kammerkoor jõudis tagasi mitmekuuliselt kontserditurneelt, mille jooksul külastati üheksat riiki ja 21 linna ning anti 24 kontserti. SA Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhi Esper Linnamägi sõnul eristabki meid teistest rahvustest see, mida erilist meil pakkuda on ning kontsertide suur menu näitab, et huvi Eesti muusika vastu maailmas aina kasvab.

Turneederohke veebruari ja märtsi jooksul esines Eesti Filharmoonia Kammerkoor veel ka USA-s, Kanadas, Saksamaal, Belgias, Prantsusmaal ja Hollandis.

"On nii juhtunud, et väga paljud võimalused on kahe viimase kuu jooksul teostunud, aga tegelikult see on olnud väga pikaajaline töö," ütles SA Eesti Filharmoonia Kammerkoori juht Esper Linnamägi. "Tuure valmistatakse ette aasta-kaks ja praegu sai neid lihtsalt ühes perioodis väga palju olema."

Linnamägi sõnul on nad kõik tavalised inimesed ja vahel läheb ikka hääl ära, aga kuna tegemist on professionaalidega, siis osatakse oma häält ka paremini hoida. "Olla pidevalt vormis on väljakutse, aga me saime hakkama."

Hollandis on kammerkoori koostööpartneriks organisatsioon, kes koordineerib koori suuri turneesid ja kellel on 16 kontserdimajast koosnev ühendus, mille alt nad artiste jagavad. "Tänu sellele oleme erinevaid ja uusi saale avastanud," lisas Linnamägi.

"Maailm on väga suur ja lai ning meie siin Eestis oma väikese rahvakilluga oleme väike osa sellest globaalsest ühiskonnast ning kammerkoor on üks väike tubli institutsioon, kes Eesti muusikat ja kultuuri maailma edasi viib," ütles Linnamägi.

"Väikese rahvakillu kohta on meil väga-väga palju anda. Mõnikord me räägime, kui palju on meil miljardilise käibega startup`e (iduettevõtteid-toim.) elanikkonna kohta, aga ma arvan, et tunduvalt suurem asi on, kui palju meil on suuri heliloojaid, kes jäävad pidama aastasadadeks ja keda kuulati ning kuulatakse järgmise saja aasta ja veel rohkemategi aastate pärast. Rahvana meid eristabki teistest ju see, mida meil on pakkuda. Kammerkoor on instrument, kes kõike seda kõige paremas kvaliteedis maailmasse laiali viib," ütles Linnamägi.

Publikut üle maailma huvitab Eesti heliloojate looming väga. "Pigem on publikul see avastamisrõõm nägemaks ja kuulamaks mainstream`ist (peavoolu-toim.) midagi täiesti teistsugust."

Linnamägi sõnul on kammerkoori kontserdikuulajate hulgas kahtlemata inimesi, kes käivad neid kuulamas väga erinevates Euroopa saalides ja sõidavad spetsiaalselt kohale, selleks et kuulata erinevat repertuaari või näha koori esinemas. "Meie kontsertidele tuleb eelkõige teadlikum ja eelhäälestatud publik, aga on ka neid, kes tulevad midagi uut avastama. Eestis on selles mõttes väga huvitav, et klassikalist muusikat käib kuulamas ka noorem publik."