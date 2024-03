Andreas Lukin: Moskva Crocus City Hall oli ülimalt turvatud kontserdisaal

Kontserdikorraldaja Andreas Lukin rääkis "Vikerhommikus", et ta on terrorirünnaku alla langenud Moskva Crocus City kontserdisaalis mitmeid kontserte korraldanud ning tema arvates on tegemist väga turvalise kontserdimajaga, kus on isegi oma politseijaoskond ning täismaja puhul tööl 400 turvameest.

Moskvas Crocus City kontserdisaalis toimus 22. märtsil Venemaa viimase 20 aasta rängim terrorirünnak.

"Kümmekond aastat tagasi töötasin päris palju Venemaal ja korraldasin erinevates saalides kontserte. Kõige turvatum on kindlasti Kremli kontserdisaal, aga Crocus City Halli juhatus on täiesti turvafriigid ja on paigaldanud sinna päris korraliku turvasüsteemi. Täismaja puhul on seal tööl 300–400 turvameest. Seal on suur peegelklaasidega turvakeskus, kust tuleb läbi käia. Majas on isegi oma politseijaoskond, kus on relvakapp relvadega," rääkis kontserdikorraldaja Andreas Lukin, kes on terrorirünnaku alla sattunud kontserdimajas mitu kontserti korraldanud.

Lukini sõnul tekitas see neile omal ajal ka probleeme. "Kui tahtsid, et mingi tehnik tuleks juurde, siis oli väga keeruline kedagi majja sisse saada, sest sissepääs käis ainult passi ja eelneva registreerimise alusel. Mul oli endal seal majas juhtum ühe Soome rock-bändide festivaliga, mida ma seal majas korraldasin, põhjanaaber Michael Monroe oli unustanud oma passi hotelli ja siis ta lihtsalt istus seal ukse taga kurva näoga, nii kaua kui keegi käis hotellis ja tõi talle passi."

Turvareeglid sõltuvad riigist ja linnast, kus kontsert korraldada. "Meil pole midagi karta, me pole poliitiliselt nii aktiivsed, et selliseid action`eid (tegevusi-toim.) ette võiks tulla, aga riigid, mis on poliitiliselt hästi aktiivsed, seal on kontserdisaali minek ikka peaaegu nagu lennukisse minek," lisas Lukin.

Kui Lukin uudist Moskva kontserdisaali ründamisest kuulis, siis oli tema esimene emotsioon kohutav šokk. "See oli minu jaoks ikkagi kodune kontserdipaik, ma olen seal päris palju käinud ja teinud."

Aga lähemal uurimisel selgus, et terroristid ei olnud kasutanud mingeid kavalusi, vaid nad tulid lihtsalt automaadivalangute saatel peaustest sisse ja turvamehed jooksid samamoodi ära, sest nad ei ole kontserdimaja ustel kuulivestides ja raskerelvadega.

"Mind paneb imestama, kuidas nad said seal 18 minutit rahulikult toimetada. Kuidas on see võimalik, et mitte midagi ei tehtud?" on Lukin hämmingus. "Kontserdisaal ei asunud kuskil Moskva eeslinnas, vaid kesklinnas, Kremlini on sealt vaid tund aega autosõitu, see on sisuliselt Moskva kesklinn."

Lukini sõnul ei taha Ameerika artistid üldse enam Euroopas esinemas käia. "Saksamaale veel võib olla julgevad tulla, aga Poola on nende jaoks juba täiesti sõjatanner," ütles ta. "Meil on olnud viimasel ajal väga suuri raskusi suurte artistide ida poole saamisega."

Lukin on päris lähedalt seotud Vene bändiga Bi-2, kes tuleb sel aastal ka Tallinna esinema ja on väga populaarne ka eestlaste hulgas. Bändiliikmed vahistati mõni aeg tagasi Tais.

"Olin ise ka seal, kui nad vahistati. See oli puhtalt poliitiline aktsioon, mille korraldas Venemaa suursaatkond, kes oli võtnud korrumpeerunud politseiametnikud seda aktsiooni läbi viima. See kestis päris mitu päeva, et kas bänd antakse Venemaale välja või mitte ning konkreetselt Iisraeli ja Austraalia suursaadikud aitasid lõpuks niimoodi asja ära korraldada, et bänd sai Bangkoki lennujaamas astuda Tel Avivi, mitte Moskva lennuki peale."

Bänd on praegu tuuril, neil olid just Dublinis ja Londonis kontserdid, Lukini sõnul on kõik kontserdid välja müüdud.