Kuningakoja ekspert Nelson: see on täiemahuline kuningakoja tervisekriis

Kuningakoja ekspert Kai-Ines Nelson rääkis R2 saates "Hommik!", et väga lühikese aja jooksul on saanud vähidiagnoosi kolm kuningakoja liiget ning teade Walesi printsessi Catherine`i vähidiagnoosist on pannud britid mõistma, et kuninglik pere vajab rahu. Nelsoni sõnul oli fopaa printsessi fototöödeldud perepildiga soov kaitsta oma lapsi ja võtta aega tervenemiseks.

"See on nüüd esimest korda, kui on olnud põhjust kommenteerida kuningakoja uudiseid ja tegemist on täiemahulise tervisekriisiga," ütles kuningakoja ekspert Kai-Ines Nelson. "Väga lühikese aja jooksul on selgunud, et lausa kolmel kuningakoja liikmel on vähk."

Prints Andrew eksnaisel Sarah Fergusonil oli just olnud rinnavähk ja seejärel avastati veel nahavähk, jaanuaris tuli kuningas Charles III vähidiagnoos ja veebruaris teatas 42-aastane Walesi printsess Catherine oma vähidiagnoosist.

"Catherine`il on väga tõsine diagnoos, mis on tekitanud tõsist hämmingut. Aga need suured spekulatsioonid lõid sellele uudisele ka sellise fooni, sest spekuleeriti ju varem, et ta võib lausa surnud olla, meditsiinilises koomas või iluoperatsioonist taastumas," sõnas Nelson. "Kui ta jaanuaris operatsioonile läks, siis öeldi talle, et see on healoomuline ning veebruari lõpus sai ta siis teada, et see on vähk."

Nelsoni sõnul näeme me siin ka täiesti uut olukorda, et kuningakojast öeldakse välja, et tegemist on vähiga. "20-25 aastat tagasi poleks avalikkusele sellist infot jagatud."

Mõni aeg tagasi tekitas suure meediakära printsess Catherine`i töödeldud perepilt, mis tema enda käe läbi avalikkuse ette jõudis. "See oli ilmselt tööõnnetus ja väga halb asi, mis andis spekulatsioonidele veel ainult hoogu juurde," arvas Nelson. "Aga kogu selle mõte oli see, et ta tahtis kaitsta oma lapsi, oma peret, võtta aega, et saada terveks ja ta on kindel, et ta saab terveks, seda on kinnitanud ka tema meditsiiniline tiim."

Nelsoni sõnul soovisid nad selle statement`i (avalduse-toim.) teha just enne laste kevadist koolivaheaega, et lapsi ei pommitataks igasuguste küsimustega ja selle uudise esimene lööklaine jõuaks selleks ajaks maha rahuneda, kui uuesti kooli minnakse. "Kuna see on väga isiklik info, siis on igal inimesel siiski õigus seda ka ise juhtida, kuidas ta soovib, et see uudis avalikkuse ette jõuab."

Inglismaa ajalehtede esikülgedel on suur pealkiri "Käed eemale, jätke Kate rahule", mis kirjeldab Nelsoni arvates väga hästi ka rahva meeleolusid.

Kuningas Charles täidab praegu oma ametikohuseid, aga mitte selliseid, mis hõlmavad kohtumisi avalikkusega.

Positiivsena toob Nelson välja, et Catherine`i on nähtud ringi liikumas koos prints Williamiga. "See video näitas, kuidas nad vaba aja riietes toidupoest tulid, printsess naeratas ja tal oli hea meel väljas liikuda," kommenteeris Nelson. "Aga ma hästi ei usu, et printsessi vähidiagnoos lähendaks vendade suhet ja tooks nad üksteisele lähemale või midagi tohutult muudaks."