Lasteekraani kevadkalendris kuuleb isepäise isa lugusid

Lasteekraani lehel on 25. märtsist 3. aprillini avatud kevadine lihavõttekalender, millest leiab iga päev uue kuuldejutu Liis Seina raamatust "Mona isepäine isa".

"Mona isepäine isa" jutustab tavalisest perekonnast – Monast, tema emast ja isast. Ühel päeval otsustab pereisa oma elu aga kardinaalselt muuta, arvates et muidu pole tal mälestusi, mida vanaduspõlves meenutada ega lugusid, mida järeltulevatele põlvedele rääkida. Emal ja Monal on tükk tegemist, et isepäise isaga sammu pidada.

Alates 25. märtsist kuni 3. aprillini avaneb kümme päeva järjest iga päev üks lugu, mille on Raadioteatris sisse lugenud Andres Raag. Audiosalvestuse režissöör on Tiina Vilu, muusikaline kujundus Andres Olema, helirežissöörid Johannes Ek ja Andres Olema. Lasteekraani kalendri illustratsiooni on loonud Tuuli Lepik.

Liis Seina "Mona isepäine isa" (illustreerinud Ulla Saar, Pegasus 2022) nomineeriti 2022. aastal kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiale lastekirjanduse kategoorias. Raamat on valitud ka rahvusvahelise noorteraamatukogu kataloogi "The White Ravens", mis koondab infot maailma parimate laste- ja noorteraamatute kohta.

Lihavõttekalendri leiab Lasteekraanist.