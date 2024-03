Väikeste detailidega saab oma kodu kevadiselt kauniks

"Sel aastal on kevad saabunud värvikülluses," ütles sisekujundaja Katariina Kalda. "Värvipsühholoogiast on ju teada, et erksad värvid tekitavad optimismi, energiat ja head tuju. See kevad selle kõige saatel ka saabub. Kollased, rohelised, oranžid, roosad, pastelsed, lõhekarva ja koralltoonid, mis on kombineeritud maheda ja linase tekstiiliga."

Kalda sõnul on hea teada, et küünlad ei käi mitte ainult jõuluaega, vaid ka kevadesse. "Just erilised vormid, isegi veidrad ja ootamatud. Eriline värv võiks olla välja toodud ka küünalde puhul, näiteks kollased spiraalküünlad sobivad väga hästi."

Väikeste detailidega saab lihtsalt oma kodu kevadiselt kauniks muuta. Kasvõi panna vaagnale värvilisi puuvilju, laime, sidruneid, avokaadosid ja mangosid, mis juba omakorda värvi annavad," lisas Kalda. "Ja nõudes võiks sel kevadel esile tuua retromustrit, käsitööna maalitud vahvaid tasse ja taldrikuid, mis loovad hoopis teistsuguse tunde."

Väikeste aksessuaaride, näiteks diivanipatjade ja pleedidega saab toa lihtsa vaevaga värvilisemaks ja kevadiseks muuta. "Osad pleedid on kasutatavad ka laudlinana. Märksõnaks on multifunktsionaalsus ja looduse integreerimine meie siseruumides, oksad, lõikelilled, potitaimed."

Kui me Kalda sõnul tahame talve jooksul end lambavilla sisse mähkida ja soojas kookonis olla, siis kevadel tahaksime kõik ümbert ära visata ja õhku ning valgust enda ümber saada.

Sisekujunduses on tekkinud veel üks huvitav trend. "Kui me muidu paneme jõulude ajal ukse peale kuusevanikuid, siis kevadel võiksime panna pärjana värskeid pungas oksi," õpetas Kalda.