Pilatese treener: see on sinu salajõusaal kodus ja kontoris

"Joseph Pilates lõi rätikuseeria ehk siis hommikul käid duši all ära ja kui pärast hambapesu näo ära kuivatad, siis võtad sellesama rätiku, millega saad võimlema hakata. Rätikuseeria annab eriti hea tunde," ütles Pilatese treener Britt Normet.

Normet soovitas võtta rätiku mõlemast otsast kinni, sirutada käed sirgelt enda ette ning siis hakata käsi rätiku ümber hoides rätikuotste poole liigutama ehk rätikut lahku tõmbama. "Mida intensiivsemalt sa tõmbad, seda rohkem lihaseid see käivitab. Siis liigutad aeglaselt rätikut rindkere ette ja tagasi. Samal ajal rätikut kogu aeg lahku tõmmates. Seda harjutust on eriti hea teha kontoris, kõigil rätikud pihku ja pärast koosolekut püsti ning seda seeriat tegema ja sa tunned, kuidas elu uuesti voolab su kehasse. See võiks olla iga kontori hitt."

See harjutus aktiveerib vereringe ja lihastöö. "Eesmärk ongi anda endale suur koormus. See on nagu selline salajõusaal sul kodus," sõnas Normet. "Ideaalis võiks harjutusi teha juba hommikul kümme minutit, selleks et keha toniseerida. Oluline ongi kasutada õigeid vahendeid, et rakendada võimalikult palju lihaseid ja oluline on sirutus, nii saad kogu keha päevaks valmis seada."

Normet soovitas harjutusi eriti neile, kes töötavad mingis sundasendis, arvuti taga või kus pidevalt peab kummardama.

Normetil on endal olnud palju kogemusi, kus inimesed on olnud praktiliselt liikumatud. "Üks tore proua Agnes sõi 18 erinevat ravimit ja ta oli täiesti voodihaige ning perearst ütles, et sa ei liigu kunagi enam, ta oli noor inimene, minuga ühevanune ja sattus juhuslikult nägema minu veebitreeninguid, hakkas harrastama ja poole aasta pärast kepsutas ringi."

Normet näitas stuudios ette erinevaid harjutusi, mida saab kodus ja kontoris rätikuga teha.