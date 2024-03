Trad.Attack!: meie muusika on meist endist suurem

Oma sünnipäevatuurile võtab bänd kaasa Gruusia ansambli Iberi, kellel käidi ka Gruusias külas. "Me jõudsime Gruusias arusaamiseni, et selle kümne aastaga on see bänd ja see muusika jõudnud enamani ja on suurem kui meie kolm indiviidi. Sellest on saanud mingi märk. See ei ole ainult, et Jalmar, Sandra ja Tõnu teevad, vaid Trad.Attack! on võtnud mingist meie ühisest pärimusvaramust asjad, millega paljud tunnevad mingit ühendust," rääkis Sillamaa.

Trad.Attack! on tuntud kui bänd, kes lubas esineda igas maailma riigis. Nüüdseks on esinetud 38-s. "Kui meie ei jõua, siis lapsed teevad edasi. Pärandame selle," muigas Vabarna.

Kõige kaugemaks kontserdipaigaks on senimaani olnud Tasmaania. Kõige kehvem kontsert oli bändi hinnangul aga kontsert ühes Saksamaa keldris. "Me ei suutnud neid käima saada, ükski nali ei toimunud," meenutas Sillamaa. "Kui kell sai üksteist, siis hakkasid kõik millegipärast suitsu tegema seal sees, see lõi ka errorisse kõik," lisas Tubli.

Ka fännidega on olnud huvitvaid kokkupuuteid. "Üks fänn tuli pärast kontserti pilti tegema, aga ta nägi välja täpselt nagu mina. Tal olid täpselt selle sama disaineri bodi, püksid ja saapad. See oli huvitav," rääkis Sillamaa ja meenutas veel üht paari, kes rääkisid neile, kuidas nad iga õhtu enne voodisse minekut kuulavad Trad.Attack!-i lugu "Reied". Veel meenus Sillamaale juhtum, mil üks fänn helistas talle ja saatis kontserdi ajal sõnumi, kus seisis "Vaata ülesse, olen siin rõdul." Fänniks osutus Toomas-Hendrik Ilves.

10 aasta jooksul on olnud nii armumisi kui katki läinud suhteid. Armutud on nii lauludesse, riikidesse kui toitudesse. Vabarna sõnul on ka bändi kontekstis mitmeid suhteid purunenud. "Kõige esimene katki läinud suhe bändi kontekstis oli meie helimehega. Ja siis valgustajaga ja siis meie... Eks neid ikka on," märkis Vabarna.

Bänditegemisega saadakse Vabarna sõnul peale omavahelist lahkuminekut Sillamaaga siiski hakkama. "Me peame endale aru andma, et me oleme professionaalid, see on meie töö. Loomulikult meie ja kõigi eludes toimub igasugu asju, aga ma arvan, et on oluline teadvustada, et Trad.Attack! on meie elutöö," sõnas Vabarna. "See jõuabki sinna tagasi, et Trad.Attack! on suurem kui meie suhe või mis iganes meil omavahel toimub," lisas Sillamaa.

"Nad on ikkagi täielikud professionaalid, võtke eeskuju," kommenteeris Tubli. "Kui ma lähen lavale, siis ma ei võta sinna kaasa mingeid koduseid asju, mida ma välja elan seal, vaid ma vastutan selle eest, mis laval toimub ja see peegeldub tegelikult inimesteni," rääkis trummar.