ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Tättele

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Jaan Tättele, et tähistada tema 60. sünnipäeva.

19.35 "Reisile minuga: Phuketi saar" (2018)

Jaan Tätte võttis ette avastusretke Phuketi saarele. Tai lahe ja Andamani merega piirnev ala on tõeline rannaparadiis. Saates näete peaaegu kõiki ilusamaid randu. Turistide meelispaigaks on saare läänerannikul olev Patongi suvituslinnake. Kuna theravaada budismi järgib 95% tailasi, siis olete koos meiega Tai suurima istuva Buddha juures. Patongi peatänaval jalutades piirasid meid kümned rätsepad, maniküüri- ja pediküüriteenuse pakkujad. Massaažipakkujate piiramisest me ei pääsenud, seega, saates näeb sedagi, kuidas siin jalamassaaži tehakse. Lõpuks valmis linna ühes peenemas rätsepatöökojas ka Jaanile uus ülikond. Phuketi varieteeteatris Simon näeme üht põnevamat transvestiitide show'd - imekauneid neide oli laval pea 50. Vaadake ise ja veenduge.

22.30 "Helenduv olend: Jaan Tätte" (2009)

Vahur Kersna intervjuu Vilsandi saarevahi Jaan Tättega.

23.00 "Laulvad näitlejad" (2002)

Estonia kontserdisaalis kõlavad Jaan Tätte ja Marko Matvere esituses "Papake pai", "Kevadelaul nr 1" ning lõpetuseks "Dollarilaul". Režissöör Helen Valkna.

23.10 "Siin ja praegu: Jaan Tätte" (1998)

Jüri Aarma saatekülaliseks on näitleja Jaan Tätte Linnateatrist.