Jaan Tätte 60 | Galerii ja ülesastumised ERR-i eetris

Jaan Tätte sündis 1964. aastal Viljandis, kus lõpetas ka keskkooli. Peale seda õppis Tartu Ülikoolis bioloogiat, kuid sattus aastakäiku, kust kõik armeeteenistuseks kõlbulikud noormehed kohe pärast esimest kursust Vene sõjaväkke võeti. Pärast armeed Tätte Tartusse ei naasnud, vaid hakkas 1985. aastal Tallinna Pedagoogilises Instituudis näitejuhtimist õppima. Aasta hiljem sai Tättest lavakooli tudeng. Kalju Komissarovi käe all õppis ta 14. lennus teiste hulgas koos Maria Avdjushko, Kärt Tominga ja Marko Matverega.

Peale lavakooli töötas ta 13 hooaega näitlejana Linnateatris, kus hakkas ka ise näidendeid kirjutama. Tõeliseks hitiks kujunenud lavastusest "Ristumine peateega" (1997) on režissöör Arko Okk vändanud ka samanimelise filmi (1999).

Peale arvukaid rännakuid üle maailma, naudib Tätte rahulikku elu Vilsandil, kirjutades veel endiselt näidendeid ja laule.

"Laulvad näitlejad" (2002)

Estonia kontserdisaalis kõlavad Jaan Tätte ja Marko Matvere esituses "Papake pai", "Kevadelaul nr 1" ning lõpetuseks "Dollarilaul". Režissöör Helen Valkna.

"Tähelaev" (2006)

Kõik teavad, et Jaan Tätte on justkui sündinud ja kasvanud Vilsandi saarel. Tegelikult on ta Puiatu poiss, velsker-ämmaemandana töötanud isa Jaani poeg ja peaaegu haritud bioloog. Kuigi oma esimese auhinna - pruuni portfelli - sai ta keskkoolikirjandi eest, on tema tee kirjanikuks käinud mööda käänulist rada. Sellel teel on olnud sõbrad, pere ja omad laulud ning oma saar. Seljataha jääb rollide rada Linnateatris. Sellest, mis ees, räägib Jaan Tättega Ilmar Raag. Toimetaja Anne-Mari Neider, režissöör Elo Selirand.

"Täna õhtul... Jaan Tätte" (2008)

Jaan Tätte lauludele on moodsas Eestis raske leida võrdset mõttesügavuselt, selguselt, veenvuselt ja mõjususelt. Vahur Kersna külalisena esitab noor klassik koorekihi oma lugude paremikust.

"Minemine: India" (2007)

India on väga religioosne maa ja Jaan Tätte mõtisklebki India erinevate usundite üle. Teeme peatuse Radjastani piirkonna linnades - Jodpuris, Udaipuris ja Jaipuris. Teeäärsetes külades käib elu nagu sadu aastaid tagasi. Näeme, kuidas põlluserval töötavad rehepeksumasinad ja kuidas värvitud kangad laotatakse maha linnatagusele väljakule värvide kuivatamiseks. Hindud ise räägivad palvetamisest, sellest, mil viisil saririiet värvitakse ja kuidas seda endale ümber keeratakse. Kuuleme ka Shiva armastatud neiust Satist, kes tulle viskus, kui isa ei andnud luba abiellumiseks oma armastatuga. Jaan Tätte räägib ka lingast ja selle müstilisest jõust. Indias filmisid režissöör Tiina Park ja operaator Andres Kull. Tootja Free Studio.

"Pealtnägija" (2024)

Mehel, kes on teinud lihtsast elust ja väikestest rõõmudest oma kaubamärgi, käis tähtpäeva puhul mere taga külas Margit Kilumets.