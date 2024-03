Datlikivist saab endale koju oma palmipuu kasvatada

"Datlipalm on kindlasti üks kõige rohkem kultiveeritud palmiliike maailmas. Kasvatatud on teda loodusest võetuna juba enam kui 7000 aastat. Põhiliselt on tema kasvatuspiirkond Põhja-Aafrika, Lähis-Ida ja India, viimasel ajal isegi Ameerika Ühendriikide lõunaosad," rääkis Mettik.

"Kui te ostate poest datleid, siis väga lihtne on ka endale kodus datlipalm kasvatada. Te võtate lihtsalt selle datli, sööte ära, kivi alla ei neela. Selle datlikivi võib panna mulda," sõnas Mettik, kuid hoiatas, et kiiret resultaati oodata ei maksa, sest datlipalmi seemned on paksu kestaga, mistõttu võib idanemine võtta aega isegi mitu kuud.

"Kui te pelgate seda, et äkki need datlid olid liiga vanad ja seeme ei idanenud sellepärast, siis seda ei maksa karta. Datlipalm on selline tore taim, mille seemned on teadaolevalt säilitanud kõige kauem idanevuse. Iisraelist leiti ühe vana palee väljakaevamisel umbes 2000-aastased datlid ja teadlased otsustasid need maha külvata. Selgus, et 2000 aasta vanused datliseemned läksid kasvama," rääkis Mettik ning lisas, et tärganud taime hakati piibli vanima tegelase järgi kutsuma Metuusalaks.

Mettik soovitab enne datli maha külvamist siiski tugevalt järele mõelda, kas majapidamine ikkagi vajab üht palmipuud. "Kui te külvate seemne maha, siis kohe ei saa te endale kaharat puud. Esialgu, kui ta potis tärkab, on datlipalm esimesed viis-kuus aastat selline väike, võib-olla natuke kõrrelist meenutav. Siis on ta mõnd aega ilus, aga seejärel peate te tõsiselt otsima omale uut kodu või sõlmima häid suhteid alumiste või ülemiste naabritega, sest looduses võib datlipalm olla kuni 30 meetri kõrgune."