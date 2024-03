Anne Veski: elan kogu aeg homses päevas

Oma esinemiste ja laulude üle Veski arvestust ei pea. "Mul ei ole seda kunagi isegi pähe tulnud. Tagantjärele jah mõtled, et oleks võinud kirja panna, et mis sai tehtud. Aga ma olen kogu aeg olnud inimene, kes elab nagu edasi, ma ei ole selline arvepidaja. Ma elan kogu aeg homses päevas. See, mis on tehtud, on tehtud."

Anne Veski on lisaks suurele kontserdiandjale ka suur kontserdikülastaja. Viimati käis ta Ivo Linna kontserdil. "See oli täielik nauding, ongi nagu koosolemise happening," märkis Veski. Amsterdamis käis ta aga näiteks ka Harry Stylesi kontserdil. "Esimesest momendist tõusevad kõik püsti, laulavad täiest kõrist kaasa. Kõik need daamid mu ümber laulsid nii kõvasti, et meil andis ikka kuulata, mis sealt lava pealt tuleb," muigas Veski, kuid kiitis suurt kaasaelamist. "Inimesed on nii vabad, nad teavad, mida nad kuulama tulevad, neil on lood peas, nad tantsivad algusest lõpuni. Meie ka tõusime püsti, oli vaja ennast liigutada ja kui tulid juba tuttavad lood, siis oli seda enam rõõmsam," rääkis laulja.

Veel rääkis Veski oma külastusest Londoni Royal Albert Halli kontserdisaali, kus kahel järjestikusel õhtul käis kuulamas Diana Rossi ja ABBA virtuaalseid teisikuid. Diana Ross mõjus Veski sõnul laval äärmiselt noorusliku ja värskena. "Ta tuli, vahetas oma kleite, laulis, rahvas teadis jälle peast. Minu kõrval istus üks mees ratastoolis ja kontserdi lõpuks seisis ka tema ja laulis kaasa," muljetas Veski.

ABBA elamuskontsert oli Veski sõnul uskumatult usutav. "Nad on nii reaalsed, et tahaks neid katsuda. Suu ammuli vahid, et kuidas mind petetakse praegu. See on nii reaalne."

Veski on vaadanud teiste kontserte ka enda kontsertidega suhtes võrdleva pilguga. End rihmade küljes laest alla pole ta nõus end siiski laskma. "Aga muus osas loeb ikkagi pillimeeste ja laulja enda energia ja kuidas ta sind käima paneb. See on inimestel ikka ühesugune, ole sa ükstapuha kes. See lavastus seal juures täiendab seda kõike. Kui see visuaal on ikka efektne, siis ka need laulud lähevad nagu efektsemaks," sõnas Veski, kuid märkis, et keegi võib ka lihtsalt kitarriga kuskil nurgas lambivalgel lauldes inimesed nutma panna.

Hiljuti ilmus Anne Veskil koostöös noore artisti ja produtsendi Karl Killinguga laul "Sinust saati". "On erinevaid pakkumisi tehtud. See tundus lihtsalt kuidagi nii värske ja uus, mille peale üldse ei tulegi. Ma teadsin, et on olemas selline Karl Killing, noor, vahva ja tubli, ja ma ei mõelnudki hakata seal vastu punnima. Ma ütlesin, et teeme ära, vaatame, mis tuleb."

Veski tunnistas, et tegu oli ka omamoodi väljakutsega. "Noored näevad tänapäeval muusikat natuke teisiti, meloodiajoonised on natuke teistsugused, saundid on teistsugused, millega ma harjunud olen, aga laulmise pärast ma küll põnnama ei löö."

Veskil on juba terve aasta kontsertide osas tihedalt ette planeeritud. Tihedast graafikust leiab ta siiski ka aega puhkamiseks. "Meil on terve aasta ära planeeritud ja siis me võtame aja maha ja naudime lihtsalt niisama lebamist rannas. Ma elan tulevikus kogu aeg, mul peab olema kõik ära planeeritud, siis ma olen rahulik," sõnas Veski.

Järgmine suurem kontsert toimub Veskil juba 19. aprillil Alexela kontserdimajas, kus kuuleb nii igihaljaid lugusid kui uuemat loomingut. Näiteks kuuleb Veski sel nädalal ilmunud singlit "Päriselt tunda", kuid ka 1976. aastast pärit lugu, mida Veski pole juba ammu esitanud. Lisaks on Veskil nii publikule kui ka isegi korraldajatele varuks üllatusesineja.