Põhja-Rootsi mägedes seiglenud Romet Vaino: see võimaldab elule teisiti vaadata

Kui suurem osa eestlaseid soovib talvekuudel pigem sooja pageda, siis loodusmees Romet Vaino otsustas telgiga kaheks nädalaks Põhja-Rootsi mägedesse seiklema minna.

"Kui tänagi aknast välja vaadata, siis Eesti talv on viimasel ajal kuidagi lühikeseks jäänud. Mina kui külmalembeline inimene mõtlesingi, et võiks minna kuskile, kus on lumi alles. Aga lisaks on muud isiklikud tagamaad. Mulle meeldib selline ajutine eraldumine inimmaailmast ja lihtsalt olla loodusjõudude keskel," rääkis mees "Ringvaates", miks otsustas kaheks nädalaks mägedesse lume keskele pageda. Lisaks soovis ta Sareki rahvuspargi loodust jäädvustada.

Loodusesõber tunnistas, et üksinda loodusjõudude keskel olles hakkab psüühika hoopis teistmoodi tööle.

"Siin sa elad mugavas maailmas, sul on kõik olemas, aga seal sa pead pingutama selle nimel, et sul oleks sooja, et sa sööksid piisavalt, vajadusel tuleb liikuda. Selliste väga elementaarsete eluliste väljakutsete juures juhtub nii, et argipäevased mõtted kaovad täiesti ära, need on täiesti tähtsusetud. See võimaldab elule teistmoodi vaadata. See on väga värskendav kogemus," selgitas ta.

Kahe nädala jooksul mõistis Vaino, kui oluline on looduses liikumine. "Ma käin küll palju looduses, aga tegelikult võiks seda rohkem teha. Diivanile sulandumine on mõnus, aga see ei mõju meile kokkuvõttes kuigi hästi," usub ta.

Mägedes seigeldes kohtus mees ka mitmete teiste loodussõpradega, kellega ta ka juttu tegi. "Ma uurisin inimestelt, miks nad üldse sinna läinud on, et ka natukene enda postisioonist aru saada. Inimesed, kes olid Saksamaalt või Austriast sinna läinud, 50–60. eluaastates abielupaarid, ütlesid, et see on selles mõttes üsna unikaalne koht, et Alpides on küll mäed kõrgamad, aga sul ei ole võimalik suuskadel ja kelguga sellist matka teha. Alpides ei ole sellised lamedapõhjalisi orge, kus liikuda," kirjeldas Vaino.