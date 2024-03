Indias käinud sisulooja Karl-Gustav Kurn: lõpuks võetakse meid ka tõsiselt

"Eks ikka sellepärast võeti mind Indiasse kaasa, et ma oma jälgijatele näitaksin, millega välisministeerium tegeleb ning saaksin tuua ka Tsahkna persooni inimestele paremini tuttavaks," selgitas 21-aastane sisulooja Karl-Gustav Kurn, miks välisministeerium tegi talle ettepaneku koos välisministriga Indiasse visiidile sõita. "Sisuloojatel ongi erinevad enda platvormid, kus me personaalse sõnumiga saamegi näidata, kuidas kõik maailm üldse töötab."

Kurni sõnul käis ta esimest korda Aasias reisil ja seal oli väga põnev. "Seal kõnnivad ju ahvid tänaval vastu, söök on imemaitsev ja seal on täitsa teistsugune kultuur."

"Kui visiidil käisime, siis kohtusin ka ministrite ja ärimeestega. Ma olin ise nagu päris minister," ütles Kurn. "Eelmisel aastal on mind usaldanud ka NATO, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu nõukogu ja tänu neile olen ma saanud liikuda ümber maailma ning näidata, kuidas nende organisatsioonid töötavad ja tuua seda sõnumit noortele inimestele lähemale, et kuidas see kõik päriselt käib. Mind valiti tervest maailmast tegema NATO tippkohtumisest ülevaatepostitusi."

Kurni sõnul on tal jälgijatega oma kogukond. "Ma olen iga päev nendega interaktsioonis, kuulan nende muresid, kõik inimesed ongi ju tänapäeval sotsiaalmeedias. Meie sisuloojatena toomegi inimesteni neid sõnumeid, mida on vaja tuua. Sisuloomine on praegu väike töö, hobi, millega ma elatist teenin. Organisatsioonidega tehtud koostöö eest ei ole mulle eraldi makstud, et ma teeksin neile sisu. Nad on lihtsalt pakkunud mulle võimaluse avada uksed ja mina olen ustest lihtsalt läbi läinud."

Välisministeerium on minu tööga küll praegu rahul olnud, leidis ta. "Lõpuks võetakse ka sisuloojaid tõsiselt ja me saame enda sõnumit levitada ka maailmale."

"Mina näitan oma persoonibrändi alt kõike, ma tahangi inspireerida inimesi, olla eeskujuks, tuua nendeni kvaliteetset meelelahutust. Ma lihtsalt teen kõike."

Kurn on enda sõnul täiesti tavaline üliõpilane, kes õpib Tamperes produtseerimist ja stsenaristikat. Soomes on ta elanud juba 15 aastat, sest ta pere kolis sinna elama.