Uue muusika reede: Laura Põldvere, Tyla, Anne Veski, Shakira jt

An-Marlen & Boipepperoni "Tana-tana"

"Singel "Tana-Tana" sündis mu vanemate kodus, kus käisin mõni aeg tagasi klaverit mängimas. salvestasin selle mõtte üles ja jäi mind mitmeks päevaks kummitama," rääkis An-Marlen. "Mõni päev hiljem läksime boipepperoniga stuudiosse, kus ma esitlesin talle seda lugu ning boipepperoni tegi oma maagiat ja ülejäänud on juba ajalugu."

Lugu räägib An-Marleni sõnutsi igatsusest majapidude järele, kus on oma inimesed, hea muusika ja kodune olla. Sel kevadel ilmub ka An-Marleni ja Boipepperoni ühine album.

Florian Wahl "Sushibaby"

Möödunud aasta lõpus albumi "Intellikõnts" avaldanud Florian Wahl on tagasi esimese uue looga pärast kauamängivat. Värske singel on armastuskiri sushile, muidugi florianwahlilikus võtmes.

Caspar Magus "CO2 (feat. Genka)"

""CO2" on lummavalt kaasahaarav pala, mis kõneleb armastuse eri värvidest ja inimeste vahelisest keemiast," kirjeldas seda loo produtsent Caspar. "Genka on üks kiiremaid salvestajaid ja teravamaid sulepäid, kellega mul on olnud au koostööd teha ning selle eest olen talle tänulik."

"CO2" on üks viiest loost Caspari tulevaselt EP albumilt "Inimlikkus kaose varjus", mis ilmub 20. aprillil.

Horror Dance Squad "Everglow"

Bändiliikmete sõnul sai singel "Everglow" inspiratsiooni Bruce Greyson M.D. raamatust "After", mis kirjeldab surmalähedaste kogemuste sarnasusi erineva usulise, vaimse, kultuurilise ja etnilise taustaga inimeste seas. "Everglow" on Horror Dance Squadi kolmas singel tänavu ilmuvalt plaadilt.

"Instrumentaalselt esindab "Everglow" pigem Horror Dance Squad'i õrnemat poolt. Me teadsime, et tahame, et see album oleks mitmekesine ja peegeldaks kõike, mida me bändina pakume," selgitas bändi liige Henri Kuusk. "Olemuslikult alustasime popiliku loo kirjutamist ja seejärel keerasime sellele nii mõnegi vindi peale."

SEPT "Good News"

Pianist Sergei Pederseni ja laulja-laulukirjutaja Eeva Trei jazz-fusion'i koosseis SEPT avaldas sel nädalal oma esimese lühialbumi "Good Luck!". Viiest loost koosneval albumil põimuvad jazz, pop ja soul.

Bändist Radar tuntud pianist ja helilooja Sergei Pedersen ning Neon Firi liige Eeva Trei kohtusid Otsa koolis 2018. aastal. "Kui hakkasin Sergei käe all õppima, ei osanud ma ette kujutadagi, et ühel hetkel koos muusikat looksime," meenutab Trei. Duo sai alguse, kui Pedersen Treile loo "Escape" demo jagas.

Anne Veski "Päriselt tunda"

Veebruari alguses andis Karl Killing välja koos Anne Veskiga valminud loo "Sinust saati", nüüd on aga Veski tagasi soololoomingu juures. Värske singli" Päriselt tunda" autorid on Ain Tammesson ja Owe Petersell.

Laura Põldvere "Oleks (feat. Synne)"

Ka Laura Põldvere andis välja uue singli, mis on kirjutatud koos produtsent Johannes Lõhmusega. Kaasa lööb ka Synne Valtri, kes kinnitas, et pidi selle loo jaoks oma mugavustsoonist välja minema.

Poolring "Valkyrie"

Bändi Minimal Wind kaasasutaja, laulukirjutaja ja kitarrist Paula Pajusaar avaldas oma sooloprojekti Poolring alt esimese lühialbumi "Dragons". "See kogumik on lugu unistusest, mis on mul olnud juba väikesest saati. Veetsin lapsena palju aega fantaasiamaailmades, raamatuid lugedes ja unistades," selgitas ta.

Kahes loos teevad kaasa Johan-Eerik Kõlar klaveril, Katrina Merily Reimand viiulil, Simone Minn vioolal ja Martin Mänd tšellol. Albumi miksis ja masterdas Siim Ülavere.

Greta Liisa Grünberg "Kolm kotkast"

Ansamblist 6hunesseq tuttav Greta Liisa Grünberg andis välja esimese soololoo "Kolm kotkast", mis on Haljalast pärit regilaulul põhinev omalooming. "Oma pärimusmuusika õpingute esimesel kursusel avastasin ühe regilaulu teksti, mille nimes oli esindatud kotkas. Kuna mul on eriline huvi lindude ning veelgi enam kotkaste ja pistrikuliste vastu siis tõmbas see pealkiri mind teksti lähemalt uurima. Nii sündiski omaloominguline pala, kus Haljalast pärit regilaulu teksti on kasutatud täies mahus ning originaalkujul," selgitas ta.

Olivia Rodrigo "So American"

Möödunud aastal andis Olivia Rodrigo välja oma debüütplaadi "Guts", nüüd ilmus sellest deluxe-versioon, mille enamik lood olid varem ilmunud vaid vinüülil, kuid on ka üks täiesti uus lugu "So American", mille kaasautor on Daniel Nigro, kellega koos on kirjutatud ka kogu ülejäänud album.

Tyla "ART"

Ühe möödunud aasta suurima pophiti "Water" autor Tyla andis välja oma debüütalbumi, mida ei tasu segamini ajada tema mullu ilmunud samanimelise EP-ga, värskel plaadil on kümmekond uut lugu, kus löövad muuhulgas kaasa ka Becky G, Tems ja Gunna.

Shakira "Punteria (feat. Cardi B)"

Singleid ja koostöölugusid on Shakira ka vahepeal avaldanud, aga tema eelmisest albumist on möödas juba 6-7 aastat. Värske kauamängiva avab ta kohe üllatusega, sest plaadi avaloos "Punteria" lööb kaasa ka Cardi B. Loo autor on David Stewart, kelle käe all valmisisid mullu ka Jung Kooki singlid.

Lenny Kravitz "Human"

Mai lõpus ilmus Lenny Kravitzi järjekorras 12. album "Blue Electric Light", tema eelmisest kauamängivast on möödas viis aastat. Plaadi teise singlina andis ta välja loo "Human", mida ta esitles esmakordselt vestlussaates The Tonight Show.

Future & Metro Boomin "Like That"

Möödunud aastal andis Metro Boomin välja Grammy'le nomineeritud albumi "Heroes & Villains", kus neljas loos lõi kaasa ka Future. Nüüd andsid nad välja ühise albumi "We Don't Trust You". Aga väidetavalt pole see kõik ning aprillis keskel on neilt oodata veel üht ühist albumit.