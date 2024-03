Vanemuise "Turandotis" värvub kõik sinivalgeks

"Kõik on pisut läikiv. See sobib kokku grimmi, käte, soengute ja kostüümidega ka. Minu töö on tekitada visuaalset ja emotsionaalset muljet," rääkis lavastaja Giorgio Madia. "Kui kõik need mustrid kokku panna, siis võib juba kuulda harmooniat orkestri ja erinevate pillidega. Nad mängivad erinevaid noote, aga tekib harmoonia. Seda püüan ka mina saavutada."

"Lugu on julmast printsessist, kes trauma tõttu kuningriigi minevikus on otsustanud, et ükski mees ei puuduta teda. Ja et asi oleks veel keerulisem, siis iga kosilane või prints, kes tuleb tema kätt paluma, saab temalt lahendamiseks kolm mõistatust," tutvustas lavastaja ooperi lugu.

Orientalismi ajal 17.–19. sajandil moodi läinud Hiina portselan ning selle kuulus sinivalge koloriit ja ornamentika tõlgiti Vanemuise lavastuses igasse valdkonda ümber. Laval on kõik alates lavakujundusest kostüümide ja habemeteni välja üksnes sinivalges värvikombinatsioonis. "Meile on antud portselanvaasid ja mustrid ning nendest oli vaja kombineerida sobilik kokku," sõnas kunstnik-butafoor Terje Kiho.

"On väga spetsiifiline valge ja on väga spetsiifiline sinine. Me püüame neid ikkagi parukatega kokku sobitada ja kellel on omal vuntsid ja habemed, siis üritame ka neist jagu saada," rääkis grimeerija Kelly Treier. "Minu kümme grimeerijat on praegu kodus väikeste peadega ja knihvivad nõelakestega väikesi karvu neile sinna külge. Et kui te arvate, et grimeerija elu on glamuurne, siis tegelikult sa saad endale haamri ja naelad ning hakkad otsima õiget sinist värvi, millega parukaid ja vuntse värvida."

Ooperi tegevus leiab aset Hiinas ning võtab ka oma visuaalse esteetika üle Idamaade pärandist. "Ooper kirjutati umbes 100 aasta eest ja on päris huvitav, et helilooja ega libretistid ei käinud Hiinas ega Idamaades, vaid kujutasid seda kõike ette. See on itaallaste fantaasia Idamaade maitse teemal," sõnas lavastaja.

Lavakujundus on lahendatud pöördlavana, mille elemente on võimalik lõpututes variatsioonides ühendada. "Sellest võib teha palee või mille iganes, võib teha imelise promenaadi paleesse. Mul on hea meel, et Puccini jaoks valiti Itaalia lavakujundaja. Sest selline asi, kas on veres või ei ole. Minu arust on see hea otsus," märkis lavastaja Madia.