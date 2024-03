Täistaimseid valmistoite ostes tasub pilk toitumisalasele teabele heita

Toitumisnõustaja Külli Holsting rääkis "Terevisioonis", et kuigi täistaimsed valmistoidud on enamasti lihatoodetest tervislikumad, tasub siiski alati jälgida, kui palju neis soola, proteiini ja rasvu on.

Täistaimseid valmistoite ostes soovitab toitumisnõustaja Külli Holsting pilgu ka pakil olevale toitumisalasele teabele heita. Kuigi tema sõnul on täistaimsed toidud mitmes mõttes paremad – näiteks keskkonnahoiu vaatepunktist – ei saa öelda, et kõik vegantoidud tervislikkusest pakatavad. "Valmistoit jääb valmistoiduks," rõhutas ta. "See peab ikkagi hästi lõhnama, säilima, ilus välja nägema."

Eriti hoolikalt soovitab toitumisnõustaja jälgida, milline on soolakogus antud tootes. "Tundub küll, et miks see peaks niisama soolane olema, aga üks asi on see, et me oleme soolaga harjunud ja sool on natukene ka nagu stimulant. Samas see on säilitusaine: mida rohkem soola, seda vähem baktereid seal võib olla," selgitas Holsting.

Samas tõi toitumisnõustaja välja, et lihapõhistes toodetes on reeglina rohkem soola kui taimsetes alternatiivides. "Aga kui me vaatame vegani üldist toiduvalikut, võib loota, et seal on rohkem kaaliumi, mis tasakaalustab naatriumi ehk siis soola kenasti ära ja tänu sellele ta ikkagi jääb tervislikumaks," rääkis Holsting, kes soovitab alati ka jälgida, kui palju toidus proteiini ja rasvu on.

Kui aga lauale satub mõni soolasem toit, tuleks toitumisnõustaja sõnul kaaliumirikkaid köögivilju kõrvale süüa. "Kui me lubame ka endale midagi soolasemat, siis rohkem salatit kõrvale," rõhutas ta.