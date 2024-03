Lauri Kaare: Sylvester Stallone'i kümnes Kuldvaarikas ei muserda

"Kuldvaarikaid jagab juba 40 aastat Kuldvaarikate sihtasutus. Nad nimetavad seda paroodiaauhinnaks, millega juhitakse tähelepanu suurematele möödalaskmistele, mis eelmises filmiaastas on teoks saanud," selgitas Kaare, kuid märkis, et auhinnaandjad on ka ise esimesest korrast peale ämbrisse astunud. "Kui esimesel Kuldvaarika aastal oli halvima lavastaja nominent Stanley Kubrick filmiga "The Shining", siis sa saad ju kohe aru, et need inimesed pole just hea maitse teenäitajad," muigas ta.

Tänavu võitis halvima filmi Kuldvaarika Karupoeg Puhhi töötlus, õudusfilm "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey". "Kahjuks tabab teine osa kinosid juba selle aasta maikuus. See on see, kui autoriõigus sai vabaks Milne'i klassikateosel ja nüüd on siis tõesti Karupoeg Puhhist ja Notsust saanud sadistlikud mõrvarid. Võrdluseks võib võtta, kui keegi meie "Naksitrallidest" teeks tülgastavalt verise ja väga halvasti näideldud filmi," rääkis Kaare.

Oma karjääri kümnenda Kuldvaarika pälvis tänavu Sylvester Stallone kõrvalosa eest filmis "Palgasõdurid 4". "Neljas oli selline laisk rämps, mille puhul oli kõige arusaamatum, kuidas sai selle peale kulutatud 100 miljonit dollarit. See nägi välja nagu ta oleks maksnud nagu see "Karupoeg Puhh", 50 tuhandega ära tehtud," sõnas filmilevitaja.

Kaare arvas, et Stallone'i ennast auhind kuidagi ei muserda. "Stallone on lisaks tavapärastele aasta halvima näitleja auhindadele võitnud 1990. aastal kümne aasta halvima ja aastal 2000 sajandi halvima näitleja Kuldvaarika. Ma arvan, et Stallone esindab just seda suhtumist, et las koerad hauguvad."

Aasta halvima näitleja tiitli nii pea- kui ka kõrvalosa eest pälvis tänavu Megan Fox. filmides "Palgasõdurid 4" ja "Johnny ja Clyde". "Kes teeb, see jõuab," muigas Kaare.

Üldiselt laureaadid ise oma auhindadel järel ei käi, kuid on ka erandeid. "Sandra Bullock võitis 2010. aastal Kuldvaarika filmiga "All About Steve". "Mitte kõige halvem, aga mitte kõige parem romantiline komöödia, kus Bullock ajab taga tänaseks 12-kordset Oscari-nominenti Bradley Cooperit. Ta käis sellele auhinnal ise järel ja kusjuures tal oli kaasas kärutäis selle sama filmi DVD-sid, sest ta ütles, et ma ei usu, et te kõik seda näinud olete ja jagas seal publikule välja." Järgmisel päeval pälvis Bullock aga juba Oscari rolli eest filmis "The Blind Side".

Halle Berry, kes võitis 2001. aastal Oscari rolli eest filmis "Monster's Ball" käis samuti ise oma Kuldvaarikal järel, kui ta võitis auhinna kassnaise kehastamise eest. "Tal oli kaasas ka oma Oscar ja mingil hetkel esitas ta tänukõne koopiana oma Oscari-kõnest, meeleliigutusest pisaratesse uppumas, et see oli väga kihvt," ütles Kaare.

Ülekohut tänavu Kaare sõnul kellelegi ei tehtud. "Minu enda eelmise aasta kõige ebamugavam kinokogemus oligi see sama "Karupoeg Puhh: veri ja mesi".