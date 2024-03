Galerii: Võru- ja Põlvamaa maakondlik tantsupäev tõi lavale pea kuussada tantsijat

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad juubelihooajal tantsuõpetaja ja koreograaf Kerstin Lõhmus, tantsukunstnik ja liikumisterapeut Kristina-Maria Heinsalu ning tantsuõpetaja Paul Bobkov.

"Koreograafid julgesid ideetasandil katsetada ja sellega eristuda," võttis Võrus nähtud tantsud kokku Kristina-Maria Heinsalu. "Lavale jõudsid tänu sellele põnevad lahendused tänavatantsust kui muusikalist kuni kohalolus kulgemiseni."

Žüriiliige Paul Bobkov märkas Võrus toimunud tantsupäeval rohket ja mitmekülgset butafooria kasutamist tantsuteatrilikes tantsunumbrites. "Küsimus on, millal on see vajalik, et tantsu temaatikat avada ja toetada ning millal muutub butafooria üleliigseks," mõtiskles Bobkov.

Žürii viis pärast kontserte läbi vestlusringi tantsude autorite ja truppide juhendajatega, mis annab võimaluse žüriil, tantsuõpetajatel ja juhendajatel omavahel turvalises keskkonnas aktuaalsete tantsuküsimuste üle arutleda.

Võru- ja Põlvamaa mudilaste ja 1.–4. klasside kontserdi tunnustuspreemiad:

Lõbusa ja eakohase teema mänguline ja julge esitus – Võru lasteaed Sõleke tantsuga "Jätsi tants", autorid Kristi Kimalane ja Eve Kirs

Temaatiliste ja leidlike kujunditega stiilne tervik – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Kas ronk läheb läheb lõunamaale?", autor Egely Sarv

Värvikate visuaalide ja nutika rekvisiidikasutusega maitsekas tervik – Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Kunstnikud", autorid Ly Berishvili ja Janeli Sikaste

Õpetliku sisuga vahvalt arenev lugu – Võru tantsukeskus tantsuga "Toiduahel", autor Andre Laine

Pärimusliku loo vaba ja julge esitus – Ahja Sitikad tantsuga "Keeru-Jaan", autor Maris Põkka

Kauneid visuaale loova kostüümiga soe ja nauditav esitus – La Danse tantsukool tantsuga "Harmoonilised hinged", autor Kristiin Kulpson

Kulgeva ja atmosfääri loova koreograafiaga õrn lugu – tantsuselts Pärliine lapsed tantsuga "Tilda värviline unenägu", autor Leili Väisa

Tervikliku loo selge ja mõtlemapanev jutustus – võimlemisklubi Janika Võru tantsuga "Inetu pardipoeg", autor Teivi Siimon

Nutikalt rekvisiiti kaasava koreograafia hea energiaga esitus – Meie Stuudio tantsuga "Hobuste show", autor Andre Laine

Leidliku kostüümikasutuse ja lõbusate tegelaste kehastamisega tore lugu – VK Sirutus 2 tantsuga "Kassid ära, hiirtel pidu", autor Tea Kõrs

Hea tantsijate koostöö loomingulises ja vabas esituses – Just tantsukool Võru tantsuga "Universaalne Universum", autorid Ester Tommingas ja tantsijad

Vahelduvate piltide ja puhaste joonistega selge esitus – Värska Ank tantsutrupp tantsuga "Tüdrukud, tüdrukud", autor Triinu Arund

Tantsijate ühtne kohalolu puhtas ja õrnas tervikus – võimlemisklubi Janika Võru tantsuga "Lillehaldjad", autor Eliise Abel

Võru- ja Põlvamaa 4.–7. klasside, 6.–9. klasside ja gümnaasium+ kontserdi tunnustuspreemiad:

Mõnusa huumori ja tunnetusega puhas esitus – Võru tantsukeskus tantsuga "Must rakett", autor Merit Täht

Mõtlemapaneva teksti ja liikumise mõjus sümbioos – Just tantsukool Võru tantsuga "Aeg 2", autorid Ester Tommingas ja tantsijad

Huvitavate mustritega hoogne ja kaasakiskuv esitus – võimlemisklubi Janika Võru tantsuga "Kõik liikuma", autor Eliise Abel

Eristuva ideega leidlik lavaruumi ja rekvisiidikasutus – Võru tantsukeskus tantsuga "Objektil", autor Andre Laine

Looduse müstilise energia ja meeleolu loova kostüümi tugev lavaline koosmõju – Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Ühe metsa lugu…", autor Ly Berishvili

Muusika ja koreograafia dünaamiline sümbioos – Võru tantsukeskus tantsuga "Peegli taga", autor Kailyn Aasa

Orgaaniliselt mõjuv dünaamika ja hea tunnetusega koreograafia – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Tärkamine", autor Egely Sarv

Ajaloolise teema rohkete kujunditega, õpetlik ja teatraalne jutustus – Väike Werrone kool tantsuga "Antiikolümpiamängud", autorid Ave Saluorg ja tantsijad

Mõjusate soolo ja grupikoreograafia hetkede oskuslik põimimine – tantsuselts Pärliine noored tantsuga "Kos lätt, mis tege, siimani seeli?", autor Leili Väisa

Läbiva teemakäsitluse ja põnevate dünaamiliste kujunditega tervik – Aura tantsuga "Väsinud", autor Aurora Musto

Meeldejäävate detailidega koreograafia hästi komponeeritud tervikus – Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Jokker", autor Janeli Sikaste

Pinget kruviv, kandev ja ekspressiivne lugu – Võru tantsukeskus tantsuga "Lootus", autor Andre Laine

Põnevate jooniste ja tempomuutustega tehniliselt tugev liikumiskeel – Meie Stuudio tantsuga "Uus hingamine", autor Merit Täht

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimusid 17. märtsini üle Eesti. Aprillis toimuvatel piirkondlikel tantsupäevadel astuvad teiste seas laval üles ka Koolitantsu Kompanii ning ETA Kompanii.

Festivali lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia. Lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Ingrid Mugu ja Kristiina Siig koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga.