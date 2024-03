15-aastaseks saanud Põhja Konn kujundab uut stiili

Ansambel Põhja Konn sai 15-aastaseks ning sel puhul käisid Vikerraadio stuudios Valter Soosalu ja Kristen Kütner, kes meenutasid bändi algusaegu ning rääkisid ka sellest, et kuna bändis on uued liikmed, peab tegema ka uut muusikat, mitte ainult vana rasva peal sõitma. Soosalu sõnul ei tea nad veel täpselt, mis stiilis muusika see olema saab, kuid vihjas, et 80-ndate mekk on tugevam kui varem.

"Rokiklubis Tapper see suursündmus aset leidis 15 aastat tagasi, kui toimus üritus nimega "Suusabaasis on progepidu", meenutas Valter Soosalu bändi algust. "Põhja Konn kasvas ikkagi välja bändist Speed King, mille eeskujudeks olid Led Zeppelin, Black Sabbath ja Deep Purple."

Soosalu meenutas, et kunagi küsis Mihkel Raud nende käest, mis ajendas neid sellist vanainimeste asja tegema, kuigi ta ei olnud plaati veel kile seest lahtigi võtnud.

"Aga ehk on selles muusikas siis midagi ajatut. Olime sel ajal progerocki suured austajad ja püüdsime ise ka seda teha nii hästi kui oskasime," ütles Soosalu.

"Me olemegi praegu pigem sellel arvamusel, et 15. sünnipäev ja vabalt võib olla, et juba ka 15. kontsert. Me tõesti liiga tihti lavale ei lähe, ja siis on ka pigem lootus, et saalid on ilusti täis, kui me ükskord jälle otsustame tolmu oma pillidelt pühkida," muheles Soosalu.

Hetkel on küll aga Soosalu sõnul selline tunne, et ega nad praegu enam järgmisest albumist pääse. "Eriti kui arvestada, et uued liikmed on bändis, siis peab neile pakkuma bändi, mis bänd ka on, mitte ainult vana rasva peal sõitma. Tuleb midagi uut teha, aga mis stiilis see nüüd olema saab, seda me alles hakkame kujundama. Aga võib olla see 80-ndate mekk on tugevam kui varem."