Noori toovad klassikalise muusika juurde erinevad võimalused

Märtsikuu kolmapäevadel esinevad Klassikaraadio stuudiokontsertide sarjas "Noorte stuudio" Eesti Raadio esimeses stuudios ja Klassikaraadio otse-eetris noorteorkestrid üle Eesti. 20. märtsil astuvad üles Eesti Raadio Laste laulustuudio koorid ja MUBA bigband ning 27. märtsil Võru muusikakooli orkester.

"20. märtsil tuleb Eesti Raadio esimesse stuudiosse suur kollektiiv, kus mängib umbes 150 noort muusikut," ütles Klassikaraadio vastutav toimetaja ning "Noorte stuudio" kontserdi juht Johanna Mängel. "Musitseerib MUBA bigband ning laulavad Eesti Raadio Laste laulustuudio koorid. Seekord tuleb džässihõngulist loomingut, Siim Aimla on kirjutanud uued laulud."

Selleks, et noored tahaksid raadiost klassikalist muusikat kuulata, tuleb neile anda Mängeli sõnul võimalus. "Kõigepealt tuleb raadio mängima panna. Teinekord on noorele inimesele need võimalused ka märgiliselt olulised," ütles Mängel. "Mulle meenub klassikatäht Marcel Johannes Kits, kes valis oma erialaks tšello just seepärast, et kuulis seda pilli Klassikaraadiost. Tuleb anda erinevaid võimalusi, kasvõi need lapsevanemad ja õpetajad Viimsi Muusikakoolist, kes on lubanud lapsed täna varahommikul siia stuudiosse, ka see on üks võimalusi."

Mängel on noortega juttu rääkides tähele pannud, et lastel, kes mängivad orkestrites ja kollektiivides, on väga palju häid sõpru. "Noored ise ütlevad, et just sõprussuhe on see, mis neid sinna orkestrisse toob ja tihti ei lase ka sealt ära minna."

Mängeli sõnul toob hea kollektiiv ja koosmusitseerimine kindlasti klassikalise muusika juurde. "Aga ka kõik need asjad, mida me pealtnäha kardame või arvame, et need ei tööta, näiteks arvutimängud, kuhu tänapäeval kirjutatakse fantastilist muusikat. Samuti filmide soundtrackid (heliriba-toim.). Läbi nende kuulamiste jõuabki klassikalise muusika juurde. Me elame praegu nii kirjus muusikalises maailmas."

27. märtsil kell 19 esineb Eesti Raadio esimeses stuudios Võru Muusikakooli orkester, millele saab kohapeale ka kaasa elama tulla.

Muusikapalade vahel jagavad noored muusikud, dirigendid ja solistid ka oma mõtteid muusikast ja pillimängust.

Klassikaraadio stuudiokontsertide sarja "Noorte stuudio" eesmärk on tutvustada kuulajatele uut kasvavat tulevikumuusikute põlvkonda, kutsuda noori raadiot kuulama ning jäädvustada tänaste noorte interpreetide mäng Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi.

Arhiivisaateid saab kuulata Klassikaraadio kodulehelt.