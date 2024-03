Zucchero: tahan iga plaadi ja turneega midagi uut teha

Zucchero Fornaciari lugu "Senza una donna" on tänaseks müünud üle viie miljoni koopia. Lugu tegi Itaalia muusikust rahvusvahelise superstaari. Algselt itaalia keeles kirjutatud lugu läks massidesse üpriski ootamatult.

"Kirjutasin selle laulu, kui olin oma abikaasast lahku minemas. Mul oli tunne, et meil oli miskit, mis ei toiminud. Nii et enne lõplikku lahkuminekut kirjutasin selle laulu. Kujutlesin, kuidas olen üksinda majas ja teen endale süüa. Ilma naiseta. See oli kurb, melanhoolne. Aga ma ei tahtnud seda lugu albumile panna. Produtsent veenis mind, et selle ikkagi avaldaksin ja sellest sai hitt," rääkis muusik.

"Siis olin Londonis Olympic stuudios. Hommikusöögi ajal oli stuudios ka Paul Young, kes tuli minu juurde ja küsis, et kas ma olen Zucchero. Ma vastasin, et olen. Selle peale rääkis Young, et käis Hispaanias puhkamas ja kuulis minu laulu "Senza una donna" ja tahaks sellest oma kaveri teha. Ütlesin, et miks mitte, see on mulle suur au. Olin Pauli suur fänn," meenutas Zucchero.

Itaallane käis selle peale välja idee, et esitaks uut versiooni koos. "Nii me tegimegi ja see toimis. Sellest sai kõikjal suur hitt. Ja nüüd, kuna "Senza una donna" ilmumisest saab 30 aastat, palus Jack Savoretti, Itaalia juurtega noor inglise artist, luba teha loost oma variant," rääkis mees.

Zucchero kirjutab ka uut muusikat ja proovib iga plaadi ning turneega midagi uut teha. "Ma ei taha korrata sama albumit samade lauludega," nentis ta.

Enda lemmiklooks oma repertuaarist peab mees pala "Dune mosse". "Minu muusika on segu mustanahaliste muusikast, soul'ist, rhythm and blues'ist, gospelist ning Itaalia Vahemere piirkonna meloodiatest. Hea näide sellest on üks esimesi laule, mille kirjutasin – "Dune mosse". Kaks–kolm aastat hiljem tegime sellest ka Miles Davisega eraldi versiooni. See on endiselt üks mu lemmikuid, sest see on õige näide minu muusikast," selgitas artist.

"Armastan oma tööd ja tunnen end laval hästi, sest mul on suurepärane bänd. Paljud neist on minuga algusest peale, seega teavad kõike, mis mulle meeldib. Saan muuta lugude järjekorda või nimekirja isegi viimasel hetkel, ilma et peaksime proove tegema. Oleme väga ühtsed," selgitas Zucchero.

Itaallane on teiste hulgas musitseerinud koos Stingi ja Bonoga. Mõned koostööd, millest mees unistas, ei ole tänaseks enam võimalikud. Näiteks soovinuks Zucchero kirjutada muusikat koos Amy Winehouse'i ja Aretha Frankliniga.

Lisaks muusikale armastab Zucchero väga loomi. "Minust oleks äärepealt loomaarst saanud. Elan farmis, kus on palju koduloomi. Mulle meeldib maal elada. Muidugi armastan ka head toitu ja head veini. Ma ei käi ööklubides või diskodel," muigas mees. Kuigi artisti nimi tähendab tõlkes suhkrut, siis ka sellest mees eriti vaimustuses ei ole. "See võib ohtlik olla," naeris ta.