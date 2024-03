Eesti külalislahkeimas külas käib aktiivne elu

Valma küla elatub põhiliselt kalandusest

Valma küla elukutselised kalurid Ants Leiaru ja Marko Vaher Autor/allikas: ERR

"Üritame ennast kalapüügiga ära elatada, siiani päris nälga pole jäänud," ütles elukutseline kalur Ants Leiaru. "Võrtsjärves on üldse kokku 35 erinevat kohalikku kalaliiki. Aasta kalaks valitud koha on üks kaladest, mis meile raha sisse toob. Kuna koha kokkuostuhinnad eriti tõusnud pole, on mõistlikum kala ise väärindada, purki panna, siis on võimalik rohkem teenida. Võrtsjärv on helde, lihtsalt kala on vaja kätte saada."

"Ma olen ammugi öelnud, et kala on õppinud selgeks võrgu ehituse ja mõrra ehituse ning lihtsalt ei lähe sinna. Ta vaatab kaugelt, pöörab ringi ja läheb minema," muheles kalamees Marko Vaher.

Ants Leiaru on üle 20 aasta kutseline kalamees olnud. Nooruses proovis ta ka muid ameteid, oli metsavaht ja mesinik, aga kui metskond ära kadus, siis tuli ära järve peale. "Mu isa ja vanaisa olid ka kutselised kalurid, kus mulgi minna," lisas ta.

Valma küla on Eesti külalislahkeim küla

"Valmas käib päris aktiivne elu, toimetame külamajas, rahvas käib aina rohkem, kokkame, teeme naisteklubi, meil on raamatukogu, kogukond on meil turvaline ja väga kokkuhoidev, muudkui areneme," loetles küla hüvesid külamaja perenaine Anne Schvede, kelle vald võttis tööle 2007. aastal. "Kuulsad oleme ka."

Schvede sõnul oli tore just see, et neid märgati väljastpoolt. "Oli Viljandimaa aasta küla valimine, aga meie arvasime, et me ei ole veel nii head, et konkursile minna. Siis tuli äkki teade, et meid on kandidaadiks valitud ning lõppes see sellega, et meid valitigi Viljandimaa aasta külaks. Ja üleriigilisel võistlusel valiti meid Eesti külalislahkeimaks külaks. Nii et tulge meile aga külla!" kutsus küla perenaine.

Valma külas tehakse unikaalset kalaprinti

Valma küla kalaprindi asjatundja Kätrin kell Autor/allikas: ERR

"See meetod on tulnud Jaapanist ja seda nimetatakse gyotaku, kus "gyo" tähendab kala ja "taku" hõõrumist või printimist," selgitas kalaprindi asjatundja Kätrin Kell. "Puhastame kala ära ja määrime loodusliku tindiga kokku."

Jaapani meetod on pärit aastast 1800 ja kuna vanasti ei tehtud fotosid, et tõestada, kui suur kala oli, siis tehtigi kalast tindiga pilt.

Valma külas on professionaalsed veepäästekoerad

Valma küla veepäästekoerad Autor/allikas: ERR

"Üritame meeldiva kasulikuga ühendada," ütles vabatahtlik vetelpäästja Angela Leiaru nunnude karvapallide kohta, kes on tegelikult kõrge auastmega veepäästekoerad. "Pulga tähistused koera paraadvormil näitavad koera sooritatud eksami taset ja kolm pulka tähendab kõrgtaset."

Leiaru selgitas, et kui nad satuvad samal ajal randa, kui keegi vajab vees abi, siis käsu peale, ja tihti ka instinkti peale ujub koer abivajava inimese poole, tiirutades päripäeva inimese ümber.

"Ta tiirutab ümber inimese nii kaua, kui inimene koerast kinni haarab. Koer ise inimesest kinni ei võta, aga inimene võib koerast ükskõik kustkohast kinni haarata, kõrvast, sabast või koera seljas oleva vesti küljes olevatest sangadest. Kui koer tunneb, et inimene on temast kinni võtnud, ujub koer koerajuhi käskluse peale kaldale või paati, kuhu vaja on."