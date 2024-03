Vainik: loo endale keskkond, kus vaid tervislikud toidud on kättesaadavad

Käitumisgeneetika professor Uku Vainik rääkis R2 saates "Päev", et kui süüa rohkem näritavaid ja energiahõredaid toite, siis ei peagi kaloreid lugema ja kaal langeb iseenesest. Ka on tema arvates oluline luua endale keskkond, kus tervist toetavad toidud on põhiliselt kättesaadavad ning energiatihedad ja pehmed toidud pigem mitte.

"Kaaluprobleem muutub meie ühiskonnas aina kaalukamaks ja inimesed püüavad teha mida iganes, et kaalu langetada, järgides nii ekspertide toitumisalaseid nõuandeid, võttes ravimeid kui käies isegi kaaluvähendamise operatsioonil," ütles Tartu Ülikooli käitumisgeneetika professor Uku Vainik. "Huvitav on aga see, et mõnedel õnnestub kaalulangetus hästi ja teistel mitte ning mina oma uurimistöös soovingi aru saada, kuidas neid inimesi saaks aidata, et nende pingutus tuua oma kaal alla õnnestuks võimalikult hästi."

Vainik püüab sellest aru saada läbi geneetika ja käitumise uurimise. Kui tahta oma kaalu kontrollida, siis Vainiku arvates ei ole kalorite lugemine väga mõistlik. "Mõistlikum on vaadata, kui palju on ühes ampsus kaloreid, kas toit on energiatihe. Kui ampsus on üle saja kalori saja grammi kohta, siis peab pigem ettevaatlik olema. Teine toit, millega on väga lihtne liialdada, on pehme toit. Võtad ampsu ära, ongi juba kõhus ja ei saagi aru, et sai söödud. Sööma peaks rohkem näritavaid ja energiahõredaid toite, siis ei peagi kaloreid lugema, kaal langeb iseenesest.

"Me tahaksime oma uuringu käigus leida lisanippe, mida anda inimestele, kelle jaoks kaalu säilitamisel või langetamisel on probleeme, sest ilmselgelt vajavad nad rohkem abi. Isegi kui inimene läheb maovähendusoperatsioonile ja võtab alguses päris tublisti kaalust alla, siis need, kellel on juba geneetiliselt suurem potentsiaal kaalus juurde võtta, võtavad ka pärast operatsiooni kiiremini juurde. Mida nad peaksid tegema, et see kaal oleks stabiilne ja enam juurde ei tuleks, seda me tahamegi teada saada."

Vainiku sõnul on inimesed oma iseloomult erinevad ja samuti selles, kui väga neile toit korda läheb. Mõned vaatavad lihtsalt burgerist ja muffinist mööda, mõnele mõjuvad need väga erutavalt.

"Söögiisu vähendavate ravimite puhul on ka nii, et neid võib ikka võtta ja vahel lausa peab võtma, aga hea on nende ravimite võtmise ajal juurutada endale ka tervislikum profiil. Just ilmus üks uuring, kust tuli välja, et inimesed, kes võtavad ravimit ja samal ajal teevad sporti, võtavad ilusti alla ja kui nad lõpetasid ravimite võtmise ning jätkasid spordi tegemisega, suutsid nad ilusti ka oma kaalu säilitada. Ravim on nii-öelda lisaõng, aga meil on vaja ka oma käitumist muuta, et olukord stabiliseeruks."

Vainiku arvates on hädavajalik luua iseenda jaoks keskkond, kus tervist toetavad toidud on põhiliselt kättesaadavad ning energiatihedad ja pehmed toidud vähem kättesaadavad. "Et kui meil on tunne, et tahaks midagi ampsata, siis me haarame õuna, mitte šokolaadiküpsise. Tore oleks ka see, kui poodides oleks see toit, mida me vaikimisi kaasa haarame, tervist toetav, kauem näritav ja energiahõredam. Kui me ümbritseme ennast toiduga, mis on kauem näritav ja ei anna kohe väga palju energiat, siis me ei peagi üldse mõtlema selle peale, mida me sööme ja kaal väheneb ise."

Inimesed kipuvad liialdama toiduga, mis neil hästi kiiresti suust läbi käib. Näiteks krõpsud, mis on pehme toit ja ka ohtlik, sest me saame sealt palju energiat, aga meie keha ei anna meile tagasisidet, et kõht on täis.

"Kõht on piiratud ruum, me topime ta lihtsalt ruumalaliselt täis ja kui me paneme sinna hästi energiatihedat toitu, siis on seal küll palju energiat, mis aga ei võta seal nii palju ruumi, et kõht annaks meile tagasi signaali, et kõht on nüüd täis. Samas kui paneme kõhtu juurikaid ja salatit, siis kõhus täitunud ruum annab meile kohe tagasisidet, et meil on kõhus päris palju toitu, me ei pea rohkem sööma, aga energiat pole me väga palju saanud."

Tänapäeval pole enam sellist probleemi, et kõht saab tühjaks ja kuskilt süüa ei saa. "Vanasti ei olnud söök kogu aeg kättesaadav ja me vajasime võimalikult energiatihedat ampsu. Nüüd on meil piltlikult öeldes laadimispesad igal pool."