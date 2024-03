Koolinoored valmistavad GHB kiirtesti sisaldavaid käevõrusid

"Õpilasfirma eesmärk on lahendada mingi probleem või anda selle lahendamiseks oma väikene panus," sõnas Heleri Ellert, miks nad otsustasid oma õpilasfirma "SafetyBands" teha. "GHB-st väga palju ei räägita, sest tavaliselt on tagajärjed kohutavad. Mõtlesime panustada just sellesse, kuidas ennetada seda ohtu."

"Õnneks meil endal ei ole olnud kokkupuuteid korgijoogiga, aga me oleme rääkinud ohvritega, kes ütlesid, et see tuleb juhuslikult, keegi ei ole selleks valmis ja arvatakse ka, et nendega ei juhtu, aga ikkagi võib juhtuda. Tahaksime aidata inimestel tunda end turvaliselt." lisas Marta Loo.

Heleri ja Marta loodud käevõrude sees on kiirtestid, mis tuleb välja võtta, joogi sisse panna ja paari sekundi jooksul on tulemus käes. "Kui testiriba muudab värvi ja läheb siniseks või oranžiks, on sinu joogi sisse midagi pandud. Testid tuvastavad GHB ja ketamiini olemasolu joogis," lisas Loo.

Noored hakkasid selle toote disainimisega tegelema seetõttu, kuna polnud kuulnud, et sellised ennetamisvõimalused Eestis kättesaadavad oleks. "Aasta aega tagasi hakkasime sellega tegelema ja tegime ka uuringu, et mis võimalused Eestis üldse on," meenutas Ellert. "Leidsime firmasid Saksamaal ja Londonis, kes sellega tegelevad. Saksamaal oli paberist käepael, aga sellega on oht, et see võib kergesti märjaks saada ja siis on test rikutud. Meie üritasime leida sellise lahenduse, mis nii kergelt märjaks ei saaks ja tegime käepaela silikoonist."

Noored on võtnud ühendust ka mitmete ööklubidega, aga sealt on saadud vastuseks, et nende klubis selliseid asju ei juhtu. "Oleme seni müünud peaasjalikult õpilasfirmade laatadel ja seal on meil hästi läinud. Oleme saanud väga head tagasisidet ja võitnud ka erinevaid auhindu."