Panuse eest Eesti muusikasse auhinna saanud Linna: see oli suur üllatus

Reet Linna ja Olavi Pihlamägi pälvisid panuse eest Eesti muusikasse Kuldse Plaadi auhinna. Mõlema jaoks oli sellise tunnustuse saamine täielikuks üllatuseks. Linna mõtiskles "Ringvaate" stuudios, et võib olla on ta tõesti siis kogu elu õiget asja ajanud.

"Ma läksin sellele üritusele tegelikult üle andma plaati, mis oli mõeldud Riho Sibulale," ütles Reet Linna. "Istusin seal rahulikult ja siis läks jamaks. Ma pole osanud sellisest tunnustusest isegi unistada mitte. See juhtus nii, et Olavi Pihlamägi läks lavale ja räägib ja räägib seal ning ma saan ühtäkki aru, et aga ta räägib ju minust. Kui ma hakkan mõtlema, siis võib olla tõesti ma olen ühtteist ikkagi teinud, laulutekste mitmesaja kanti, laulnud olen ja muusikasaateid olen teinud, võib olla olen siis õiget asja ajanud."

"Kui Reet sai auhinna kätte, siis mõtlesin, et minu roll on nüüd täidetud, aga siis öeldi, et üks auhind on veel ja anti üks leht Reeda kätte, et ära siit kohe nime ette loe, aga hakka temast rääkima. Reet räägib ja ma sain äkki aru, et ta räägib minust," muheles Olavi Pihlamägi. "See oli täielik üllatus, aga kindlasti meeldiv. Ma olen raadios ja ka televisioonis teinud muusikasaateid. Mulle endale meeldivad väga kuldsed 60ndad ja säravad 70ndad."

Linna sõnul on ta täna saanud juba kaks uut kontserdipakkumist. "Pakkumisi on tulnud ikka uskumatult palju," on Linna väga tänulik oma fännidele.

Reet Linna on salvestanud kokku neli plaati. "Esimene plaat oli koos saatesarja "Kuulus ja kummaline" seltskonnaga, siis ansambliga MERL, seejärel "Lillelapse tango" ja viimasena Eesti Kullafondi sarja plaat," loetles Linna. ""Lillelapse tango" on minu jaoks väga eriline. Ma olengi pidanud ennast kogu elu lillelapseks. See on minu viimase kümnendi hitt."