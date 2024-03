5miinust ja Puuluup andsid võiduloost välja uue versiooni

Tänavusel Eesti Laulu konkursil võidutsenud 5miinust ja Puuluup andsid oma võiduloost välja uue, Eurovisiooni reeglitega kooskõlas versiooni, mille laulusõnadest on välja jäetud viide kartulikrõpsubrändile Lay's.

Vahetult peale Eesti Laulu finaali võitu jagas 5miinuse liige Kohver Raadio 2 hommikuprogrammis, et enne Eurovisioonile minekut tuleb neil laulusõnades muudatus teha, sest Euroopa Rahvusringhäälingute Liit ei saa lasta brändinimesid eetrisse.

Laulusõnades olid murekohaks esimeses salmis kõlavad sõnad: "ainus kott, mis laual, on roheline Lay's". Kui alguses mõeldi, et lahendus võiks peituda sõnas "leib", siis lõpuks asendus rida sõnadega: "ainus kott, mis näha, täis pandipudeleid".

Uut versiooni saab kuulata Eurovisiooni ametlikul Youtube'i leheküljel:

Veidi sarnase saatuse osaliseks said ka meie põhjanaabrid. Windows95mani võiduloo "No rules!" finaali esituses tuli neil hägustada Microsofti logo, mida võis näha ühe esitaja särgi peal. Nüüd leiab Eurovisiooni Youtube'i lehelt loost "No rules!" esituse, mis siiski reeglitest lähtub.