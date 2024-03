Genka ja Fischer: toome räpi ja baroki ühele lavale

"Algidee sellise koosluse jaoks sündis metsosopran Kadri Tegelmanni peas, kes ise elab Hollandis ja on eelnevalt teinud selliseid crossover-asju (ristuvaid-toim.) ehk hüpanud ühest muusikažanrist teise," meenutas kontserdi "Re-sound love" idee sündi räppar Genka alias Henry Kõrvits.

"Kadri tuli selle ideega minu juurde hästi heal hetkel," meenutas klavessiinimängija Saale Fischer. "Mina töötan igapäevaselt ju hästi klassikamullis ja mingi hetk jääb iga mull natuke kitsaks. Väga hea on aga oma mugavustsoonist natuke eemale saada ja nii see mull veerema läks."

Genka sõnul on tavaliselt nii, et inimene otsib kogu aeg midagi uut. "Sedasama vana lehma kepiga toksata kogu aeg ei jaksa. Mõtlesin, et teen järjekordse plaadi, siis lähen esinen selle plaadiga Tartus ja Pärnus ja kõik see on üks ja seesama, tundsin, et tahan ka mingisuguseid uusi väljundeid."

Saale kuulab kodus muusikat vähe, aga kuna tal on teismelised lapsed, siis kõlab räppmuusika nende kodus päris tihti. "Töötasin vahepeal ühes Frankfurdi koolis muusikaõpetajana ja mul oli selline komme, et kui klassis hakkas tähelepanu hajuma ja tekkisid jutukamad kolded, siis saatsin need tüübid ukse taha ja palusin neil kirjutada viie minutiga räpi ja tulla seda siis klassi ette esitama. See oli päris hea meetod, kuidas lapsi rõõmsalt distsiplineerida."

Genka arvates on räpptekstide kirjutamine teraapiline tegevus. "Oma emotsioonide riimipanemine on teraapiline. Ma olen ise ka soovitanud seda päris paljudel teha, kui olen käinud noortele loenguid andmas," ütles Genka.

Genka ja Fischeri ühises kontserdikavas tulevad esitamisele barokklood. Kontsert paotab ust varasesse renessansiaja madrigalide maailma. "Mõtlesin, et tõlgin originaalsõnad ära ja panen räpilikumasse vormi. Aga nendes lauludes on kõik ainult suured muremõtted, midagi rõõmustavat seal ei ole. Kurba armastust nendes lugudes ikka jagub. Oma tunnetest rääkimist ei ole vaja häbeneda," on Genka kindel.

Peale Genka ja Saale Fischeri on laval DJ Paul Oja ja metsosopran Kadri Tegelmann ning ansambel Floridante Consort koosseisus Paul Daniel barokk-kitarril ja e-kitarril ning Villu Vihermäe viola da gamba'l.

"See on täitsa uutmoodi asi, vana kooli barokibängerid on keeratud uudsesse võtmesse," ütles Genka. "Lugudel on täitsa uued sõnad, mis on lähtunud originaaltekstist või olen teinud päris uue teksti, kuhu ma räpin peale. On ka töötlusi meie lugudest."

"Meil oli Villu Vihermäega selline päev, et tegime räpiproovi ära ja õhtul oli meil Kadriorus klassikalise muusika kontsert. Aga ikkagi võtad oma päeva kontserdisaali kaasa ja mingisugune klikk käis ikka ära küll, mida ei oska veel sõnadesse panna, aga et oled sunnitud tulema oma klišeedest välja, et muidu ei märkagi, kuidas sa töötad ja töötad ning vajud kuhugi oma rööpasse ära. See kõik on nii värskendav ja ma loodan, et see ka jätkub," oli Fischer optimistlik.