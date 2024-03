Nahale sattunud taimekaitse- või putukatõrjevahend tuleb ruttu maha pesta

Alates esmaspäevast, 18. märtsist on käimas rahvusvaheline mürgistusennetusnädal, mille raames kutsub terviseameti mürgistusteabekeskus pöörama tähelepanu ohtudele, mis kaasnevad kevadeti erinevate taimekaitse- ja putukatõrjevahendite kasutamisega.

Erinevad taimekaitsevahendid ning putukate ja näriliste tõrjeks kasutatavad ained toovad igal kevadel kaasa samas suurusjärgus mürgistusjuhtumeid kui sügisene seedetrakti ärritavate või mürgiste seente söömine.

Terviseameti mürgistusteabe osakonna juhataja Mare Oder nentis "Terevisioonis", et valdavalt on mure selles, et inimesed ei loe kaitsevahendi kasutusjuhendit. "Arvatakse, et küll ma tean ja tajun ära, kuidas ma seda kasutan," täheldas ta ning lisas, et ka ei kasutata korralikult isikukaitsevahendeid ehk kaitseprille, -kindlaid ja maski.

Eriti oluline on jälgida, et lapsed mürgistele vahenditele ligi ei saaks. Oder tõi välja, et näiteks kipuvad lapsed kiletiivaliste tõrjevahendit kinnises ruumis pihustama. "Peab aru saama, et pihustatavad aerosoolid on nagu gaasikambri allikad. Seda hingatakse sisse ja nii saadakse ka mürgistus," rõhutas ta. Lisaks pööras Oder tähelepanu sellele, et lapsed ei satuks välja pandud rotimürgiga mängima.

Taimekaitse- või putukatõrjevahendi sissehingamisest või allaneelamisest põhjustatud mürgistuse sümptomiteks on hingamisteede ärritus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja kõhulahtisus. Mürgistuse või selle kahtluse korral tuleks helistada mürgistusteabe infonumbrile. Kui mürgine vahend on nahale sattunud, tuleb Odra sõnul kiiresti duši alla minna ja nahk puhtaks pesta.