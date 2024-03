Evelin Võigemast: "Elu võimalikkusest maal" pilab linnainimesi

Esmaspäeva õhtul alustab ETV-s uus seriaal "Elu võimalikkusest maal". Üks sarja osatäitjatest Evelin Võigemast sõnas, et kuigi uus sari on kerge vaatamine, seob see vihjamisi sisse ka maapiirkondadega seotud murekohti.

Sarjas, kus linnainimesed proovivad aru saada, kas elu maal on võimalik või mitte, mängib Võigemast Tiinat, kelle jaoks elu on ainuvõimalik maal. "Naine, kes saab absoluutselt iga tööga ise hakkama. Ta on kohalik lihunik, konstaabel, tuletõrjuja, elektrik, mesinik ja täidab ka kõiki ülejäänud ameteid, mida külas teha on vaja," selgitas Võigemast.

Kuigi Tiina tegelane on kirjutatud väga selgelt, siis leidis Võigemast, et naljategemise puhul ei pea tingimata alati nalja tegema. "See situatsioon on naljakas ja näitlejana püüad tabada selle inimese mõttemaailma ning olemust," tõdes näitleja "Terevisiooni" stuudios.

Lisaks kergele vaatamisele pakub sari vihjamisi ka aktuaalseid teemasid ja murekohti, mis on seotud maapiirkondades elamisega. "Mida tähendab inimeste jaoks see, kui kuskil pannakse algkool kinni või kui toidupoeks ongi autolavka, mis on ka minu tegelase töökoht. Eelkõige naerab sari niimoodi heatahtlikult linnainimeste üle, sest nemad on naiivsed ja mõtlevad, et me hakkame nüüd turismitalu pidama ja kõik käib imelihtsalt," selgitas Võigemast.

Võigemast naeris, et kuigi tal on oma maakodu vastu kirglik armastus, siis on ta ise ikkagi "täpselt see rumal linnanaine maal". "Saan väga hästi aru enda puudujääkidest. Maal on väga olulised head naabrid, kelle poole saab aeg-ajalt pöörduda, kui on abi vaja. Nii et ma saadaksin eelkõige terviseid Meelisele ja Antile," naeris Võigemast ja lisas, et oma peenrakastidest saab ta ürdid ja peedid ikkagi kätte.

Samas tunneb Võigemast, et vanuse kasvades on soov maal olla aina suurem ja näitleja ennustas, et mõne aasta pärast võibki ta juba maal elada ning sealt vajadusel linnas käia. "Küll see maakaevamine selgemaks saab aja jooksul," muigas ta.

Eesti filmi- ja teleauhindadel kuus nominatsiooni kogunud sari on Võigemasti sõnul armas, suvine, helge ja rõõmus. Nominatsioonide hulk on Võigemasti hinnangul sedavõrd kõnekam, et režissöör Liis Lindmaa ja produtsent Anatoli Tafitšuk on seriaalimaastikul uued tegijad.

Võigemast ise on nomineeritud parima näitleja kategoorias. "Keegi meist ei tee ju tööd preemiate nimel, aga on ikkagi väga hea meel, kui keegi vahepeal pai teeb. See nominatsioon täpselt sellise paina mõjubki," muigas Võigemast.