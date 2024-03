Evestuse uue albumi andis välja Inglise plaadifirma

Album põhineb 2019. aastal ilmunud lühialbumil "Post 18 Depression", mille juba ilmunud lood said albumi jaoks uue miksi. Põhiliseks suunaks peab Evestus ikkagi industriaalrokki, aga kasutab enda sõnult täielikult ära loomingulist vabadust, mida žanr võimaldab.

"Post Hate Teen Depression" on esimene kolmest albumist, mis Evestusel Armalyte Industries alt ilmub. Kolmele albumile tehtud plaadilepingu teine album on planeeritud selle aasta sügisesse.

Eesti Raskemuusikaliidu looja ja juhatuse esimes Ott Evestus lisas, et sügisel ilmuv album on valmis juba 2022. aastast ning on oodanud õiget hetke ja plaadifirmat.

"Albumiga "Post Hate Teen Depression" saan ma läbi uue plaadifirma panna punkti ühele etapile Evestuse loomingus, võttes kokku viimase viie aasta singlid ja EP. Peale seda liigume edasi uue materjaliga juba sel sügisel ning sellele järgnev kolmas album on hetkel töös ja planeeritud 2025 aasta lõppu," selgitas Evestus.