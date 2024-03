ETV2 teemaõhtu viib Iirimaaga seotud paikadesse

Seoses Püha Patricku päevaga 17. märtsil on ETV2 pühapäevane teemaõhtu pühendatud Iirimaale.

19.30 "Üle lääne kangemees" (2012)

Viljandi Draamateatri Ugala etendus. Iiri kirjaniku John Millington Synge komöödia tõlkis inglise keelest Jaan Kaplinski ja lavastas Priit Pedajas. Osades Andres Tabun, Priit Pedajas, Arvo Raimo, Vilma Luik, Leila Säälik, Margus Vaher, Andres Oks, Rein Malmsten, Kai Siilbek, Anne Valge, Tiina Rääk ja Anu Reidak.

21.25 "Johannese lähetamine. Iirimaa" (2020)

Poolitatud Iiri saar on näinud nii paremaid kui ka plahvatusterohkeid aegu. Viimased kolmkümmend aastat on siin tegeletud kahe vaenujalal kogukonna lepitamisega ja Brexit on valusad teemad uuesti vaiba alt keset elutoa põrandat toonud. Johannes otsib Iirimaa haljaste aasade vahel Euroopa Liidu välispiiri ja vaatab vaenupooltele otse silma. Saatejuht Johannes Tralla, režissöör Märten Vaher, operaator Madis Reimund, toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.

21.55 "Maailm linnulennult" (2021)

Roheline Iirimaa on hiiglaste ja härjapõlvlaste maagiline kodusaar, kus ka inimesed on suuri tegusid korda saatnud. Arvukad iidsed pühapaigad ja uhked kindlused annavad aimu saare pikast ja tihtilugu keerulisest ajaloost, mis mõjutab tänase päevani iiri kultuuri ja iirlaste igapäevaelu.

22.45 "Köögikunst: Iiri köök" (1999)

Telekokk Jazzi köögis valmistab iirlasest kokk Liam Allen jõulukalkuni, pudingi ja kohvi. Iirimaad tutvustab kirjandusteadlane Krista Kaer.

23.15 "Portree: Õhtu Johansonidega" (1988)

Iiri ja eesti rahvalaule esitavad ning muljeid Helsingis toimunud iiri muusika festivalilt vahendavad Johansonid: Kärt, Mart ja Jaak ning Indrek Kalda.