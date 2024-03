Kriminaalne Elevant: mängime nii lastepidudel kui matustel

Kõige tuttavam on ansambli Kriminaalne Elevant muusika vast Rene Vilbre 2005. aasta filmi "Röövlirahnu Martin" kaudu, millele bänd muusika lõi ja sisse mängis. Kaspar Jancise hinnangul 20 aastat tagasi loodud muusika täitsa töötab. "Päris huvitav. Peaks üle vaatama filmi. Täitsa hea tunne oli neid klippe vaadata," sõnas Jancis.

Kontrabassi mängi Henry Tiisma tõdes, et tal on paljud dialoogid endiselt peas. "Meil vanematel lastel oli see film ikka kogu aeg DVD-mängijas sees. Üks põlvkond lapsi on sellega võib-olla isegi üles kasvanud. Võib-olla isegi mitu," sõnas Tiisma "Hommik Anuga" stuudios. "Röövlirahnu Martini" jaoks loodud muusika elab bändi diskograafias siiani muu loomingu kõrval kõige aktiivsemat elu. "Huvitav, jah. See on inimestele kuidagi nostalgilisi tundeid tekitanud," selgitas Jancis.

Ansambel on muusikat loonud üle 20 filmi ja lavastuse jaoks. Samuti on Kriminaalse Elevendi loodud saate "Paar" saatepea, mida Anu Välba ja Marko Reikop 2000. aastate keskel koos tegid. "Ma mäletan, et omal ajal üldse kasutati Kriminaalset Elevanti päris ohtralt igasuguste ETV saadete all. Oli hea taustamuusika," meenutas Jancis. Tiisma lisas, et see on nende eelis instrumentaalansamblina – laulutekst ei sega.

Kontsert- ja helindusbänd said esimest korda kokku 1922. aasta tummfilmi "Nosferatu", millele ansambel laivis muusika lõi. "Hommik Anuga" stuudios proovisid mehed ühe katkega "Nosferatust" samamoodi toime tulla. "Eks ole kole film," sõnas bändi liigi Eno Kollom. "Pärast sellele muusika loomist on meid kutsutud nii palju pulmadesse, firmapidudele. See on see, mida inimesed naudivad," muigas Kollom. Tiisma sõnul mängib ansambel nii lastepidudel kui matustel ning kava on alati sama.