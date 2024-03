Pardiralli 16 000 võistlusparti lähevad pensionile

"Nii nagu tippsportlased lõpetavad ühel hetkel oma karjääri, on ka nemad jõudnud sinna etappi, kus võistluskarjäär tuleb seljataha jätta," sõnas Pardiralli vabatahtlik ja kommunikatsioonijuht Kaisa Gil. "Vesi tuleb sisse ja mõni on neist hakanud juba põhja vajuma, nii et see konkurents ei ole enam aus nende vahel, kui mõni on natuke rohkem vigastatud," selgitas ta.

Vanad võistluspardid saadetakse seega pensionile. "Me ise oleme mõelnud, et nad võiks kuidagi ümber töödelda ja teha neist näiteks kunstiinstallatsiooni, näiteks mingi suure pardi, mis sümboliseeriks seda Pardirallit. Või siis mingit mööblit oleme mõelnud, pargipinke, aga need ongi olnud meie toredad mõtted, et me ei tea, kas neid tegelikult teha saab," rääkis Gil. Ideid, mida partidega teha oodatakse aadressile [email protected]

Vähihaigete Laste Vanemate Liidu liiget Kelli Pakalit, kes kaotas vähile oma poja, aitab Pardiralli vaimselt väga palju. "Täna hommikul mul ei olnud just kõige parem päev, aga praeguseks on mul enesetunne oluliselt parem, sest see kõik toob mulle ikkagi rõõmu," sõnas ta.

Pakali pojal diagnoositi luuvähk, kui poiss oli 15-aastane. "Ta võitles päris pikalt, kaks aastat kokku. Ta sai isegi terveks, oli aasta aega vähivaba, aga kahjuks tuli vähk ikka tagasi ja siis ta pidas kümme kuud vastu," jagas Pakul.

Teiste perede aitamine aitab ka Pakulit ennast. "Ma saan mingit laadi hingerahu sellest, et ma saan sellega tegeleda ja aidata teisi peresid."

Pardiralli aitab Gili sõnul sadu lapsi ja peresid. "Kui me räägime Pardirallist, siis me ei räägi ainult nendest lastest, kes võitlevad vähiga, vaid ka nendest perekondadest, keda haigus kõik kokku toob," sõnas ta ja märkis, et stuudios olevad pardid kogusid ajavahemikus 2014–2022 kokku ligi kaks miljonit eurot. "Ühelt poolt see on ainult number, aga teiselt poolt see lootus, rõõm ja kokkuhoidmine, mida need pardid nendele peredele tõid, on hoopis midagi suuremat," kinnitas Gil.

Pardiralli toimub tänavu 7. juunil. Partide müük algab Vähihaigete Laste Vanemate Liidu sünnipäeval 16. aprillil.