Oru kultuurisaali töötaja pidi etteütlust üksinda kirjutama

Rida osalejaid jäi kõrvale samale ajale langenud töökohustuste tõttu.

"See ei ole läbikukkumine, vaid algus," on Orula kindel ja lubas ka järgmise aasta emakeelepäeval rahvast ühisele kirjutamisele kutsuda, aga tal on ka üks sõnum: "Et koosolekute korraldajad oskaksid arvestada, et emakeelepäeval ei pandaks e-etteütluse ajaks koosolekuid!"

E-etteütluse korraldajatel läks süda härdaks ning Orulale otsustati lohutus- ja ergutusauhind saata.

Samal ajal valitses aga Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis tohutu e-etteütluse melu, sest kaasa lõi kogu kool, lausa 468 inimest.

Õpilaste sõnul oli tänavune tekst üsna lihtne, juba 2011. aastast etteütlust kaasa teinud õpetaja Katriin Valdre naeris aga, et suurest elevusest lipsab tal alati mõni viga sisse.

"Aga siin ei ole küsimus selles, kas peab tegema veatult, pigem on rõõm eesti keelest – sellest, et meil on oma keel, et me saame eesti keeles õppida ja et meil on selline tore traditsioon," rääkis ta.