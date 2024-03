Sünnitusjärgses depressioonis on oluline koht ka leinal

"Olin väga valmis emaks saama ja mul oli väga suur soov emaks saada, aga see võttis mul 20 aastat aega," meenutas tänaseks kahe lapse ema Reili. "Enne emaks saamist olin ma enesearengu ja eneseleidmise teel, olin ka coach (treener-toim.) ja nõustasin teisi emasid, milline hierarhia peres peaks olema. Kõigepealt tuled sina ise, siis sinu kaaslane ja siis lapsed. Ma olin täiesti kindel, et kui ma emaks saan, siis läheb kõik samamoodi edasi ja laps ainult rikastab minu elu."

Pani üheksa tundi röökivat last magama

Reili sõnul algasid lapsel teisel päeval suured gaasivalud ja ta lihtsalt ei jäänud magama. "Üks kõige raskemaid hetki oli, kui laps oli kolme-neljakuune ja ma panin üheksa tundi röökivat last magama. See oli täielik abitusetunne ja siis jooksis absoluutselt kõik mu jaoks kokku".

Reili pidev küsimus oli, et mis tal ometi viga on, ta on kümme aastat välismaal elanud, suurettevõtet juhtinud, mitmes riigis oma elu uuest alustanud ja nüüd ei tule ta enam toime. "Neljakuuselt tegin lapsele karmi unekooli, millest sain suured süümepiinad. See tähendab, et jätad lapse nutma, kuni laps suudab lõpuks ise magama jääda."

Lein on üks olulisemaid protsesse, mida läbi elada

Oma kõige mustematest mõtetest ta ei julgenudki rääkida, sest milline ema mõtleb sellele, et tahaks oma lapse vastu seina visata. "Mul justkui oli ka tugivõrgustik olemas. Minu ema oli kogu aeg mu kõrval, aga alles hiljem ütles ta mulle, et ei saanud aru, kui raske mul tegelikult oli," meenutas ta.

"Kui naine ise tunneb, et midagi ei ole paigas, siis see on õige tunne. Sul ei ole vaja jõuda sinna sügavale pimedasse auku, selleks et hakata abi otsima," andis Reili nõu kõikidele, kes sama probleemi ees seisavad. "Esimene kõne peaks olema kohe raseduskriisi nõustajale."

Reili arvates ei räägi me üldse leinast, kuigi peaks. "See on üks kõige olulisemaid protsesse. Sa sured naisena, sest see, kes sa olid, sa ei ole see enam pärast lapse sündi, sa sünnid uuesti. Sinu sees hakkab toimuma leinaprotsess ja on okei, kui sa igatsed tagasi aega enne lapsi. Öeldakse, et leinaprotsess kestab vähemalt aasta." ütles ta.

Ütle "aitäh" sellele ägedale naisele

"Enne kui saad emaks, võta aega, vaata korraks oma elule tagasi ning ütle "aitäh" ja "head aega" sellele naisele, sest sa ei saa enam kunagi olema sama. Ja nii juhtub tegelikult iga kord, kui emaks saad," jagas Reili oma kogemusi. "Sa jätad hüvasti selle ägeda naisega, kes sa olid enne lapse sündi ja võtad vastu selle veel ägedama naise, kelleks sa saad emana."

Teades seda kõike, hakkas Reili märkama oma languskohti hoopis teise pilguga ja oli enda vastu leebem. "Tunne "ma ei taha täna ema olla" on okei ja see ei tähendada, et sa ei armasta oma lapsi või et sa ei ole väärtuslik või et sa ei ole hea ema."

Tänaseks on Reili aru saanud, kuidas panna ennast ikkagi esikohale. "Sa ei pea olema kogu aeg ideaalne, aga kui sa teed vea, siis mine ja taasta see suhe. Palu vabandust. Kõige tähtsam on iseenda usaldamine. Meil on suurepäraseid inimesi ümberringi, julge leida see spetsialist, kes sind kõnetab ja räägib sinuga ühte keelt, et sa tunned, et siin olen ma hoitud."