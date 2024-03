Kõigevabade küpsetiste pagarid maitses järeleandmisi ei tee

"Selles muffinitainas on kokku seitse komponenti, gluteenivaba jahusegu, mis koosneb maisi- ja riisijahust, mandlijahu, toorkakao pulber, kartulivalk, mida saab küpsetamiskoolitustel, aga tavakauplustest kahjuks mitte," rääkis "Gluteenivaba Pagarikoda" omanik Birgit Paasma, millega ta asendab oma küpsetistes tavalise nisujahu. "Siis veel kõigevaba šokolaad ja kookosrasv."

"Kui võtta ainult üks jahu, näiteks mandlijahu, võib juhtuda, et kook jääb mure, ei hoia hästi koos, maitse pole võib olla kõige parem, kook ei ole pehme, ei kerki nii hästi ja seepärast ei saa nisujahu üks ühele mõne teise jahuga asendada, vaid peab kasutama jahusegu," selgitas Paasma.

Jahusegu tuleb segada kõigevaba šokolaadi ja kookosrasvaga. "Võib panna ka viinamarjaseemneõli, sest need on maitsetud. Rapsiõlil on kõrvalmaitse juures ja see ei ole nii kasulik ka," lisas ta.

"Muffini sisse uuristasin väikese augu, kuhu lisasin kirsidžemmi, mis on tehtud pektiiniga. Oma tooteid magustan ma stevia ja erütritooliga, mis saadakse maisi hapendamisel. Kuna stevia on väga magus, panen seda väga väikese koguse," ütles Paasma. "Selle peale panen kreemi, mis on tehtud kõigevabast šokolaadist ja kookoskreemist, mida ei tohi segamini ajada kookospiimaga. Magustamiseks lisan natuke erütritooli ja steviat."

Gluteenivaba muffin on konsistentsilt natuke tihkem kui nisujahuga tehtud. See ei kerki nii kohevaks, sest tainas pole muna. "Aga mida me üritame teha, kui me teeme kõigevabasid küpsetisi, on see, et me ei tee maitse osas allahindlust, et toode oleks originaalile ikka võimalikult lähedal ja kui inimene sööb, saab ta oma naudingu ikkagi kätte."

Birgit Paasma teekond gluteenivabade küpsetiste juurde algas sellest, kui sündis tema keskmine laps, kellel avastati gluteeni- ja kaseiinitalumatus, mis tähendab, et ka laktoosivabad tooted ei sobinud lapsele, sest sisaldavad ikkagi lehmapiima.