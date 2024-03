Galerii: kuuele EFTA-le nomineeritud "Elu võimalikkusest maal" alustab ETV-s

Absurdihõnguline ja romantiliste elementidega draamakomöödia "Elu võimalikkusest maal" saadab noorpaari, kes ootamatult päranduseks saadud mõisa tõttu hülgavad pealinna elu ja kolivad maale. Suured unistused keeratakse peapeale, kui mõis neile oma tõelist palet näitab ja argireaalsus viib kokku värvikate külaelanikega. Kas elu maal on võimalik? Kui palju kannatab välja üks suhe? Kümne nädala jooksul pakub sari äratundmishetki, naeru ja nuttu, päikeselist Eestimaad ja näitlejameisterlikkust.

2023. aasta suvel salvestatud sarjas kehastavad peategelasi Helena Lotman ja Mikk Jürjens, külaelanike kandvates rollides teevad kaasa Evelin Võigemast, Meelis Rämmeld, Maiken Pius, Priit Pius, Mirtel Pohla jt. Sarja stsenaristid on Laura Kalle ja Ott Kartau, režissöör Liis Lindmaa, produtsent Anatoli Tafitšuk. "Elu võimalikkusest maal" on Eesti Telefilmi (ERR) ja Telia ühisprojekt, mille on tootnud Ulm Productions.

Tänavustel Eesti Filmi- ja Teleauhindadel pälvis "Elu võimalikkusest maal" telekategooriates enim nominatsioone, kokku kandideerib sari kuuele auhinnale. Parima teleseriaali ja uue tulija kategooriatele lisaks on auhindadele esitatud Evelin Võigemast (parim naisnäitleja sarjas), Meelis Rämmeld (parim meesnäitlejate sarjas), Laura Kalle ja Ott Kartau (aasta sisulooja televisioonis) ning Liis Lindmaa (parim telerežissöör).

"Elu võimalikkusest maal" on ETV ekraanil alates 18. märtsist esmaspäeviti kell 20.