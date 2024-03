Ain Anger: Franz Schuberti laulutsükkel on nagu läbi elu kõndimine

"Minu hommikud algavad rahulikult, sest meie tööaeg läheb tavaliselt ikka õhtusesse aega välja. Kontsert "Talvine teekond" koosneb Franz Schuberti 24 laulust, kus on ilusad tekstid. Schubert on kirjutanud oma eluajal kokku üle 600 laulu, aga tema elu ei olnud ju väga pikk, ta jõudis elada veidi üle 30 aasta. Aga see, mis ta jõudis maailmale anda, on väga suur," ütles ooperilaulja Ain Anger.

Angeri sõnul on kontserdil esitamisele tulevad laulud nagu teekond, ühtset lugu sealt otsida ei tasugi, see on nagu läbi elu kõndimine. "Saksamaa kultuuriruumis on lied-muusika žanr väga levinud. Samas on see ka elitaarne. Kes ikkagi peab lugu kunstist ja kultuurist, need teavad neid lugusid ka peast," lisas ta.

Anger laulab saksa keeles, sest tõlget sellisele poeesiale leida on ülimalt raske. "Aga igast sõnast peab aru saama. Minu soovitus publikule on võtta kontserdi ajal tekst ette ja lugeda kaasa. Muidu ei saa aru, mida need 24 laulu, mis on muusikaliselt kõik väga ilusad, tähendavad, mis nende sõnade ja emotsioonide taga on – ülioluline on tekstist aru saada."