Ivo Linna: kõik on endine peale juuste värvi ja riietuse

Linna, kes alustas publikute ees laulmist 17-aastasena tähistab peagi 75. sünnipäeva. "Saatus tegi sellise keerdkäigu, et selle numbri tähistamine hakkab homme pihta. Ootan seda suure põnevusega," sõnas Linna, kes alustab juunis saabuva sünnipäeva tähistamist juba sel reedel Unibet arenal.

Kuigi aastate jooksul lauldud laulude hulk võimaldaks anda kontserti ka kaks päeva järjest, siis kõva südamega Linna ja bänd siiski valiku tegid. "Mõtlesime, et mis laule rahvas on alati küsinud ja sealt see valik tuli," selgitas Linna, kes loodab, et rahvas rahule jääb.

Ühte ainsat lemmiklugu enda repertuaarist on Linnal keeruline välja tuua, aga eriline suhe ja mälestus on tal Eestit Eurovisioonil esindanud looga "Kaelakee hääl". "See juhtub kord elus. /.../ Nii suurt etendust näha ja selle keskel olla – see on üks kauneimaid mälestusi mu karjääri jooksul. Ja kuidas ma pabistasin! Täiesti tahtmatult hakkavad jalad värisema," meenutas Linna ning lisas, et noorem kolleeg Maarja-Liis Ilus oli rahu ise.

Selleks, et laulik ise rahule jääks, on vaja, et nii helikvaliteet oleks nii publiku kui esinejate jaoks paigas. "Kui see on n-ö parlanksis, siis on kõik korras. Siis on alati laval hea olla olnud. Kuigi enne lavale minekut siiamaani põlv natuke väriseb, siis kui kõik heli on paigas ja hakkad esimest lugu laulma, siis asetub kõik paigale. Siis on kindel maapind jalge all," sõnas Linna "Ringvaate" stuudios.

Linna sõnul on vahepeal möödunud aastakümnete järel kõik endine, välja arvatud juuste värv ja riietus. "Kõik on jäänud. Ma arvan, et kui lahke saatus jagab kingitusi, siis nii kaua, kui seda tunnet jagub, on mul väga hea meel lavale minna ja teha seda tööd. See tunne, mis mind haaras juba noorena, on sisse jäänud," ütles Linna.

Kramplikult tänapäeva popmuusikaga Linna ennast kursis ei hoia. "Minu sisse on jäänud keerlema see muusika, mille saatel ma kasvasin. Teinekord, kui juhuslikult mõnda raadiojaama kuulata ja tuleb mõni uus lugu, kellegi minu jaoks tundmatu artisti esituses, siis kui selles loos on mingisugune iva olemas, siis ma kuulan suure huviga," tõdes Linna.

"Mõnikord on just see minu jaoks vana ja hea meeleolu tekitamiseks väga tore. Paned mõne vana plaadi peale – kõik, mis on selle muusikaga läbi aastakümnete seotud olnud, tuleb meelde. Kaunid hetked sõpradega ja nii edasi," sõnas Linna, lisades, et näiteks biitlitest ei olegi võimalik kunagi ära tüdineda.

Enda lemmiklooks biitlitelt valis Linna "Can't Buy Me Love". "Omal aja oli nii, et mingisugune raadiojaam mängis seda iga päev kella neljast kolmveerand viieni. Lugu lõppes ja lugu algas, järjest. Oli tegu, et jõuda koolist koju seda lugu kuulama ja ma kuulasin seda kolmveerand tundi järjest," meenutas Linna.