Timo Steiner: Jaapanis lennukist väljudes oli selge, et sünnib uus ballett

Helilooja Timo Steiner rääkis Vikerraadios, et tutvustas lennukiga Jaapanisse sõites Sander Mölderile ja Teet Kasele Mare Kandre novelli "Kurat ja Jumal" ning Jaapanis lennukist väljudes oli kõigile selge, et sellest tuleb teha ballett.

"See on juba viies või kuues kord, kui oleme koostööd teinud," ütles Sander Mölder, balleti "Kurat ja Jumal" helilooja koostöö kohta Timo Steineriga.

"Esimest korda oli see Eesti Vabariik 100 konkursi raames, kuhu esitasime ühe idee, millele me mõlemad võisime muusikaliselt alla kirjutada. See oli ballett "Keres"," meenutas Timo Steiner, balleti "Kurat ja Jumal" helilooja. "Mõnikord ma olen üritanud meie loomesessioonide vahepeal oma kodus tööd ette ära teha, aga need isegi nagu ei õnnestu. Minu jaoks oli alguses harjumatu ruumis oma mõtteid teise inimese ees avada. Nüüd tundub, et ühises loomeruumis olemine on see kõige õigem loomingukoht."

Steineri sõnul on kõikide ühistööde puhul algus olnud tavalisel niimoodi, et kuna nende balletid on baseerunud mingitele tekstidele, siis ta aeg ajalt loeb midagi ja proovib siis kolleege sütitada.

"Mõni asi süttib ja mõni mitte, aga kui mulle sattus näppu Eesti juurtega Rootsi kirjaniku Mare Kandre novell "Kurat ja Jumal", kus on väga reljeefne väljendusviis ja väga huvitav nurk sellele suurele küsimusele, et mis kurat ja jumal siis maailmas teevad, siis selle peale süttisid mu kolleegid kohe," ütles Steiner. "Lennukis siis jagasin seda teksti ja lennukist välja astudes oli selge, et siit tuleb ballett. Lendasime koos Sander Mölderi ja Teet Kasega Jaapanisse."

Mölderi sõnul olid nad kinnises ruumis päris pikka aega kolmekesi kõrvuti. "Pidime midagi ju rääkima ja saimegi uue balleti ette ära lavastada."

"Lugu algab jumala ja kuradi esimesest kokkupuutest lastena, et miks kurat kurjaks sai, kui ta oli alguses armas ja tore tegelane, jumal aga pigem kiuslik poisike," selgitas Steiner loo tausta. "Kurat muutub kurjaks just inimeste tõttu. Kõige põnevam on lõpp, pärast põrgut on veel üks allmaailm, kuhu välja jõutakse."

"Kurat ja Jumal" (lavastaja Teet Kask) Autor/allikas: Tina Bychkova

"Raamatus on kihvte kirjeldusi, mis on väga üksikasjalikud. Nende vihjete kaudu jõudsime tegelastele üsna lähedale," lisas Mölder.

Steineri sõnul vaevlesid nad pikka aega sellega, millised pillid võiksid olla ja lõpuks fikseerisid nad ära torupillid. "Kuradit kehastab Jaapani tantsija Kyoshiro Oshima, keda me nägime Singapuris ühe meie teise loo jaoks tantsimas," meenutas Steiner. "Ja seal nägime, et ta on täpselt see, keda Mare Kandre kirjeldab, nii täpselt, kui saab ühes rollis üldse olla. Ja nii me importisime ta Eestisse, sest pole kedagi teist terves maailmas, kes nii täpselt selles rollis on, meil ei jäänud midagi muud üle."

"Meil oli vaja luua ka elektronhelidemaailm. Kõige rohkem mõju annab rütmimasin, mis läbi terve etenduse kõike muud endal kannab," lisas Mölder. "Aga hästi rikas on kogu see materjal, lavastuses on veel ju ka videokunstnik Juho Lähdesmäki Soomest."

Steineri sõnul on nad kogu aeg ideaali otsingul, ideaali poole pürgimas.