Setomaal peavad abielunaised paabapraasnikut

Neljapäeval peetakse Setomaal paabapraasnikut ehk abielunaiste rõõmupidu. Vanavalgi Kohvitarõ perenaine Inara Luigas rääkis "Terevisioonis", et kui ennevanasti oli see püha ainult abielunaistele, siis nüüd võivad peole ka mehed tulla. Luigase sõnul peavad mehed aga arvestama, et kuna naised on sel päeval väga kuraasikad, võivad nad meestega igasugu komejanti teha.

"Paabapraasnik on püha, väga vana Setomaa komme, naiste rõõmupidu, mida peetakse maaselitsa nädala neljapäeval," ütles Vanavalgi Kohvitarõ perenaine Inara Luigas. "Setomaal käib praegu maaselitsa nädal ja neljapäeval tulevad kõik ümbruskonna abielunaised kohvitarre kokku ja teevad igasuguseid koerustükke. Sööme, joome, mängime, jagame medaleid. Pühapäeval maaselits aga lõpeb ja algab suur paast, mis kestab seitse nädalat. Paastu ajal me pidusid ei pea, elame tagasihoidlikult."

Ennevanasti oli paabapraasnik selline pidu, kuhu mehi ja lapsi kaasa ei võetud. Kui mõni mees siiski naistele tee peale ette jäi, küsiti mehe käest valget viina või raha. "Mitte sellepärast, et naistel vähe raha oleks olnud, vaid see oli selline komme," muheles Luigas.

"Elu on nüüd niivõrd palju muutunud, et kui mõni mees tahaks ka peole tulla, siis pole sellest probleemi, naised panevad meestele rätikud pähe ja seelikud selga, et mehed saaksid nendega koos laulda ja tantsu vihtuda. Aga mehed peavad arvestama sellega, et kuna naised on sel päeval väga kuraasi täis, siis võivad nad meestega igasuguseid tükke teha."